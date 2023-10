Chivas vs. América: Leo Suárez advierte al Rebaño previo al clásico en Estados Unido

Tras haber superado a Atlas, Chivas vuelve a ver acción este domingo cuando enfrente a América en Estadio Rose Bolw de Los Ángeles, California, en una nueva edición del Clásico Nacional en plena fecha FIFA. Por otro lado, previo al juego, Leonardo Suárez, jugador de las Águilas, lanzó una advertencia al Rebaño Sagrado.

Hace poco más de un mes el equipo de Veljko Paunovic pasó vergüenza en el Estadio Azteca debido a que fue goleado por 4-0. Aquella noche, salvo Roberto Alvarado, ninguno de los jugadores estuvo a la altura de las circunstancias para no ser goleado ante el acérrimo rival.

Por otro lado, este domingo el Guadalajara tendrá la oportunidad de volver a jugar un Clásico Nacional ya que jugará un amistoso ante América en Estados Unidos. Es por esto que Leonardo Suárez, jugador de los Azulcremas, dejó un mensaje a todo el Rebaño Sagrado al afirmar que van por la victoria.

“Siempre es lindo jugar un clásico. Sea lo que sea, hay que tratar de ganar porque así lo pide la institución y vamos a dar lo posible nosotros para poder ganar otro clásico”, expresó a los medios de comunicación, según Diario As. A su vez, el jugador argentino afirmó que no será el mismo partido de la última vez porque son juegos especiales y que todo puede pasar.

“La verdad que no. Son partidos, son clásicos. Se juegan diferente y uno no puede estar pensando que todos los partidos va a hacer así. Más si jugas contra un equipo así de fuerte cómo lo es Chivas. Es lindo y se disfruta”, comentó Leonardo Suárez. De esta manera, el jugador de América no quiso calentar el ambiente previo al Clásico Nacional.

¿Cómo formaría Chivas ante América?

Sin bajas por la fecha FIFA, Veljko Paunovic tendrá a todos sus jugadores disponibles para el Clásico Nacional. Es por esto que el Guadalajara formaría con un 4-4-2 conformado por: Óscar Whalley, Jesús Sánchez, Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño, Alejandro Mayorga, Yael Padilla, Pável Pérez, Eduardo Torres y Víctor Guzmán, Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos.

¿A qué hora y dónde se juega Chivas vs. América?

Como decíamos, Chivas y América se enfrentarán este domingo a las 19:00 del Centro de México en el Rose Bolw en Los Ángeles, California. El encuentro, las incidencias y polémicas más importantes se podrá seguir en vivo por TUDN. De todas maneras, por Rebaño Pasión te haremos llegar todas las novedades del choque.

¿Cuándo juega Chivas en la Liga MX?

Por otro lado, el próximo viernes Chivas volverá a ver acción en el Apertura 2023 de la Liga MX cuando visite a Puebla por la jornada 14 del Apertura 2023. El encuentro se llevará adelante en el Estadio Cuauhtémoc a las 21:00 del Centro de México.