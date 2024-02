El duelo entre el Club Guadalajara y Cruz Azul correspondiente a la Fecha 10 por el Torneo Clausura 2024 que inicialmente se tenía pactado para jugarse en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, cambiará de sede al Azteca, debido a un concierto de Alejandro Fernández que celebrará el 2 de marzo en la Plaza de Toros México.

El Rebaño Sagrado llega con una victoria importante el fin de semana pasado tras haberse impuesto a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron con un contundente 3-1 que los mete en la pelea por los primeros lugares de la campaña, a pesar de que se colocan en la octava posición a cuatro unidades del superlíder.

Y es precisamente La Máquina, el equipo que ha logrado tener mayor regularidad en la campaña al ubicarse como el puntero, sin embargo, la derrota que sufrió frente al América lo tiene con hambre de recuperar la senda de la victoria, por lo cual Chivas debe mostrar su mejor versión para encarar este importante duelo que cambió de sede a menos de una semana antes de llevarse a cabo.

Chivas vs. Cruz Azul: La verdadera razón por la que cambió de sede

Anteriormente el encuentro entre los rojiblancos y los cementeros se jugaría en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 19:05 horas, pero un concierto de Alejandro Fernández que se realizará en la Plaza de Toros a unos metros del inmueble a las 21:00 horas, complicaría el tránsito de personas en la zona, por ello se tomó la determinación de moverlo al Estadio Azteca, pero esto parece haber sido una estrategia de Televisa.

Chivas va por otra victoria que le dé credibilidad al proyecto de Gago. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

“Ahora, ya con el problemón encima, desde las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública le pidieron a Doña Liga mover el partido, pues Ocesa no accedió a mover el concierto del Potrillo. Así que, Cruz Azul tocó base con Televisa, pero su socio en las transmisiones se negó a mover un minuto el horario, menos el día, así que no quedó de otra que volver al Coloso de Santa Úrsula. La taquilla no es completa para Cruz Azul, sino que el Azteca, es decir, Televisa, se lleva un gran porcentaje de lo que entra. Así que cuando la directiva de La Máquina solicitó a la televisora aceptar el cambio de horario o día para el juego, desde Chapultepec les dijeron que no, pues no le iban a quitar el negocio al Coloso de Santa Úrsula. Se decidió desde Doña Tele, no desde La Noria”, fue parte de lo que publicó la columna Francotirador del diario Récord.

Chivas vs. Cruz Azul: Dónde ver el partido EN VIVO

El compromiso entre La Máquina y el Rebaño se jugará el sábado 2 de marzo a las 19:05 horas, tiempo del centro de México y para felicidad de los chivahermanos se podrá observar en televisión abierta por la señal de Televisa en el Canal de las Estrellas. También observará por la plataforma de VIX+ y en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles con el Minuto a Minuto.