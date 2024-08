Chivas vs. Galaxy: El as bajo la manga de Fernando Gago para el duelo decisivo en Leagues Cup

En el Club Guadalajara no hay muchas opciones de cara a su segundo y último partido de la fase de grupos dentro de la Leagues Cup que se celebrará este domingo contra el Galaxy de Los Ángeles, pues lo único que necesitan es de la victoria para seguir con vida y evitar un fracaso más como sucedió el año anterior.

[Mira la Leagues Cup 2024 AQUÍ, a través del MLS Season Pass de Apple TV]

Las Chivas recibieron la tarde libre del pasado miércoles para que los jugadores tuvieran un momento de esparcimiento en la Ciudad de Los Ángeles, algunos decidieron entrar a las tiendas y otros más reunirse en algún restaurante o café para relajarse pensando en el duro entrenamiento que sostendrán este jueves donde ya se irá perfilando la alineación que utilizará el estratega Fernando Gago.

De acuerdo al reporte de Alex Ramírez en Super Gol de Radiograma Jalisco, el timonel del Rebaño Sagrado conformará su 11 estelar esta tarde y todo apunta a que uno de los regresos esperados por toda la afición se hará realidad y se trata de Roberto Alvarado, quien volvió de la Copa América con un rendimiento físico bajo que no ha logrado recuperar del todo en lo que va del Apertura 2024.

Por tal motivo el Piojo Alvarado no fue titular contra el San José Earthquakes, pero se espera que contra el Galaxy de Los Ángeles, en un duelo crucial dentro del Grupo B de la Leagues Cup, sea ese hombre desequilibrante que genere el juego ofensivo que necesitan los rojiblancos para pensar en un buen resultado que los meta a la siguiente fase de la competencia.

Alvarado no ha estado en su mejor momento físicamente. (Foto: Alfredo Moya/JAM MEDIA)

Por su parte, Javier Hernández es otro elemento que no está al 100% y ha tenido que realizar algunos trabajos diferenciados, pero es un hecho que irá de titular frente a su ex equipo de la MLS, ya que Gago le seguirá dando la confianza a pesar de que no ha podido marcar tanto en la Liga MX como en lo que va de la justa en Estados Unidos.

Chivas vs, Galaxy: A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Leagues Cup

Será este domingo 4 de agosto cuando Guadalajara se enfrente al Galaxy en el Estadio Dignity Health Sports Park de Carson, en California. El duelo tiene pactado su inicio a partir de las 20:30 horas tiempo del centro de México y se podrá observar por la plataforma Apple TV en vivo y en exclusiva, mientras que en Rebaño Pasión te llevaremos todos los detalles.