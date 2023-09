Chivas vs. León: Todo lo que debes saber del partido amistoso por la Fecha FIFA

El Club Guadalajara se medirán al León en el SeatGeek Stadium de Chicago, en un partido de carácter amistoso dentro del Tour Rebaño 2023 que buscará complacer a la afición mexicana que vive en Estados Unidos y por ello los boletos se anunciaron agotados desde algunos días.

El Rebaño Sagrado no llega en su mejor momento a este duelo donde el entrenador Veljko Paunović tratará de mejorar la imagen que han dejado en los dos partidos anteriores del Torneo Apertura 203 al caer con Santos Laguna y Monterrey en el Estadio Akron, razón que motiva al estratega serbio para observar algunas variantes que podría poner en práctica el siguiente fin de semana en el Clásico Nacional.

1.- Horario

Este encuentro correspondiente a la Fecha FIFA entre Chivas y León se celebrará la tarde de este sábado 9 de septiembre del 2023 a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. En un compromiso que ayudará a ambas escuadras a mejorar el rendimiento que han mostrado en el campeonato mexicano.

Foto: Especial

2.- Estadio

La sede de este partido entre rojiblanco y Esmeraldas será el SeatGeek Stadium de Chicago en Estados Unidos que albergará una estupenda asistencia, ya que los boletos se terminaron desde hace algunos días debido a la alta demanda de los seguidores aztecas.

Foto: Imago7

3.- Uniforme

Las Chivas serán locales de manera administrativa en este duelo y por ello podrán utilizar su uniforme estelar que es con el jersey en color rojiblanco, el short en color azul marino con algunos vivos rojos y las caletas en color azul.

. Foto: Imago7/Sandra Bautista

4.- Alineación

Para este duelo amistoso Guadalajara saltaría a la cancha de la siguiente manera: Miguel Jiménez en la portería; Raúl Martínez y Antonio Briseño en la zaga central; Cristian Calderón en la lateral izquierda y del lado derecho Alan Mozo; en el mediocampo estaría Erick Gutiérrez con Fernando Beltrán y Pável Pérez y al frente Isaac Brizuela por derecha, Yael Padilla por izquierda y Ricardo Marín en el centro del ataque.

5.- Transmisión

La transmisión del duelo correrá a cargo de Star+ de ESPN para todo el territorio nacional y algunos lugares de Estados Unidos, con lo cual no se podrá observar en tv abierta, al menos no se ha anunciado de esta manera en suelo azteca, pero no olvides que en Rebaño Pasión te llevaremos todos los detalles.