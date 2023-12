Pumas vs. Chivas: Confirman BOLETOS AGOTADOS en CU para Cuartos de Final de Vuelta

Chivas de Guadalajara buscará sellar el pase a la semifinal con el apoyo de su afición en la Capital Rojiblanca. Los rojiblancos visitan este domingo a Pumas UNAM en los Cuartos de Final del Vuelta del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Luego, que esta semana se anunciara que el partido será a casa llena en el Estadio Olímpico Universitario. La institución azul y oro confirmó que se agotaron todos los boletos que pusieron a la venta para este encuentro.

El Rebaño Sagrado arribó la tarde del sábado a la CDMX, donde fue recibido con una emotiva y tradicional serenata por parte de su afición. Los tapatíos llegan con una ventaja mínima, por lo que sorprendieron con la inclusión de José Juan Macías en la convocatoria para este duelo. Los rojiblancos requieren de al menos un empate para sellar su boleto a la Semifinal.

El Guadalajara llega a esta vuelta de la Liguilla con una mínima ventaja, gracias al solitario gol de Fernando Beltrán en el Estadio Akron. Por ello, el cuerpo técnico que lidera Veljko Paunovic trabajó a fondo viernes y sábado para afinar los todos los detalles en Verde Valle de cara a este regreso a la capital.

Chivas padece la desventaja de la localía tras ceder el cuarto lugar, en su enfrentamiento de la Jornada 17. Esto, debido a la derrota 1-0 en el Estadio Olímpico Universitario. Duelo que fue clave en las posiciones finales de ambos en la tabla general del Apertura 2023. Por eso, los tapatíos requieren de goles esta tarde en Ciudad Universitaria y un empate en esa cancha les bastaría para avanzar a la Semifinal.

Pumas confirma que se agotaron los boletos

El Club Universidad Nacional, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, confirmó el viernes 1 de diciembre que todas las localidades habilitadas en el Estadio Olímpico Universitario para el partido frente a las Chivas de Gudalajara, se vendieron. Por lo que habrá un lleno total este domingo en sus instalaciones.

Pumas anunciaron que: “Este domingo viviremos el desenlace de los Cuartos de Final. El Estadio abrirá 3 horas antes, llega con tiempo para disfrutar del espectáculo. Si no tienes boleto, no asistas al recinto“. Así dejó entrever la confirmación en una imagen que refirió: “No habrá taquillas abiertas. LOS BOLETOS YA ESTÁN AGOTADOS“.

El portal de Ticketmaster, proveedor oficial de los boletos para los partidos de los universitarios, presentó los apartados “sin disponibilidad“. Tanto para los tickets numerados, como para los sectores generales del inmueble capitalino. Así se confirma que será una fiesta a casa llena esta tarde-noche en las instalaciones de Ciudad Universitaria.

Pumas vs. Chivas: ¿Dónde ver EN DIRECTO el partido?

Este encuentro del Rebaño Sagrado frente a la Universidad Nacional contará con la transmisión en vivo a través de la señal de Canal 5, TUDN y ViX para todo el territorio mexicano. Así como por Univisión y TUDN en los Estados Unidos. Además, podrás seguir su desarrollo minuto a minuto, a través de Rebaño Pasión.