Chivas vs. Pumas: Fechas y horarios probables para los Cuartos de Final del Apertura 2023

Las Chivas de Guadalajara pagaron muy cara la derrota frente a los Pumas de la UNAM en la Fecja 17 y última de la campaña regular por el Torneo Apertura 2023, ya que con el penalti fallado de Alexis Vega se quedaron con las manos vacías, pues un empate habría sido suficientemente para mantenerse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Pero con el marcador adverso es una realidad que el Rebano Sagrado tendrá que replantear su trabajo para los Cuartos de Final, ya que primero jugarán en la cancha del Estadio Akron y unos días después cerrarán la serie en la casa de los universitarios que seguramente albergará nuevamente un lleno.

La decisión de que el Gru cobrara le pena máxima no resultó ni cerca, repulsivo que se tenía en mente, pues luego de seis semanas sin estar con el primer equipo en un partido oficial, en dos de ellas entrenó por separado y en tres más no fue convocado, es una realidad que el momento futbolístico y anímico no era el óptimo para cargar con la responsabilidad.

Ahora Chivas debe apuntalar su plantilla para la fase decisiva del Apertura 2023 donde por fortuna ya podrán contar con los regresos de varios titulares como Roberto Alvarado, Gilberto Sepúlveda, Gilberto Orozco Chiquete, José Raúl Rangel e incluso anhelada reaparición de José Juan Macías.

Chivas vs. Pumas: Fechas y horarios probables para los Cuartos de Final

Cabe recordar que los primeros tres equipos en el orden del uno al cuatro eligen, en conjunto con la televisora que los transmite, cuáles serán los días y horarios que más les convienen tanto en la parte deportiva como en la publicitaria. En este caso los felinos elegirían el domingo 3 de diciembre a las 12:00 horas para el partido de Vuelta, por lo que el primer capítulo tendría que definirse el jueves 30 de noviembre en el Estadio Akron.

Chivas quiere revancha de lo que sucedió el sábado anterior. (Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

Sin embargo, el horario nocturno es el que más le conviene a Televisa y por ende, podría haber una modificación y poner el juego de Vuelta el sábado 2 de diciembre a a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que la Ida se disputaría el miércoles 29 de noviembre a las 21:05 horas en el Gigante de Zapopan.

Mohamed quiere recibir a Chivas el domingo a las 12:00 horas

El entrenador de los Pumas dejó claro después del duelo de la Jornada 17 que la mejor opción sería elegir el horario del mediodía para tratar de aprovechar el clima sobre el Rebaño: “Tenemos la posibilidad de elegir y en ese sentido, América y Monterrey es posible elijan sábado y nosotros domingo. Tenemos para elegir a las 12 o más tarde. Veremos lo que es mejor. Hay que llegar bien afinado y es importante porque terminamos en una posición arriba del rival y tenemos la ventaja deportiva. Será una serie cerrada como hoy y tenemos que prepararnos bien”.