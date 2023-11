Hablar de Matías Almeyda es irremediablemente recordar la última etapa exitosa en la historia de las Chivas de Guadalajara, no solo por los cinco títulos que obtuvo, también por la conexión que logró con los seguidores como no lo había hecho ningún otro entrenador en al menos 30 años.

El argentino se sentó en el banquillo del Rebaño Sagrado dos años y medio desde 2015 al 2018, conformando un equipo que apenas se había salvado de sus problemas porcentuales, pero con la llegada del Pelado, sin muchas expectativas al ser un desconocido como entrenador en el futbol mexicano, cambió todo el panorama de la institución.

Es por ello que Almeyda sigue muy metido en el recuerdo de los chivahermanos, quienes le han profesado cariño a casi cinco años de su partida y en cada oportunidad le piden que regrese, pues dejó una enorme empatía con el público, lo cual no fue suficiente a la hora de marcharse por decisiones de la directiva en ese momento comandada por José Luis Higuera.

Ahora el estratega triunfa en Grecia con el AEK de Atenas donde fue campeón la temporada pasada y su nombre ha empezado a tomar mayor relevancia en el balompié europeo, pero admite que nunca ha olvidado los buenos momentos que vivió en la Perla Tapatía: “Lo más lindo fue el cariño que me llevo de Chivas, los títulos, pero me digo: ¡Qué daño me hice en ganar! Fue un gran daño”, fue parte de lo que reveló en entrevista para TUDN.

Almeyda revela que hay personas a las que les molestó su éxito en Chivas

En este sentido, el Pelado aseguró que no a todos les cayó bien que haya sido campeón con Guadalajara y que haya forjado una estrecha relación con su plantel: “Al que le molestó sabe, o quienes les molestó. De hecho yo nunca más hablé, nunca. Me fui y nunca hablé nada. Molestó el que yo haya hablado con los jugadores que se tenían que hacer respetar. A algunos les molestó, pero mi conciencia está muy tranquila. Han hablado de mí, bastante. Han sacado conjeturas de todo tipo”.

“Cuando yo miro a la gente a la cara me doy cuenta quién es quién. Y yo tengo un gran cariño. Con todos los jugadores a los que entrené nos hablamos, tenemos grupos, lamentablemente la mayoría de ellos fueron echados. Y después, la afición”, añadió el técnico argentino.

Amo a México por eso fui de vacaciones: Almeyda

Almeyda indicó que su cariño por nuestro país va más allá de su paso por el Rebaño: “Yo fui de vacaciones a México a finales de año, no fui a Argentina. Me llevé a toda mi familia de Argentina a México. Eso es amor, eso es respeto, eso es una devolución de algo, a un país que me abrazó; amo su cultura. Cuando digo esto no lo digo para los que dicen ‘este que quiere volver’. Son estúpidos los que hablan así”.