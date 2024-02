Chivas vs. Pumas: Gilberto Orozco Chiquete lanzó incómodo recordatorio al Chino Huerta

La rivalidad entre Chivas y Pumas está viviendo un renacimiento por diversas situaciones recientes, en donde sobresale que los universitarios eliminaron al Rebaño en los Cuartos de Final del Apertura 2023; sin embargo, el defensor rojiblanco, Gilberto Orozco Chiquete ya comenzó a calentar el choque con los felinos.

Uno de los principales enemigos de la afición del Guadalajara es César Huerta, futbolista que surgió de la cantera rojiblanca, pero que no pudo brillar y salió por la puerta de atrás, pero que alcanzó su mejor versión con el conjunto universitario.

Sin embargo, el Chiquete admitió estar contento por el gran nivel que está mostrando el Chino en la escuadra auriazul; sin embargo, le atribuyó el éxito que está teniendo a que su proceso formativo lo hizo en el chiverío.

“Me da gusto porque al final es mexicano y siempre hay que desearle el bien a un mexicano. A parte es canterano de acá y quiera o no trae el ADN de Chivas. Quiera o no, salió de acá. Sí, allá en Pumas se ganó a la gente, pero es canterano de acá”, declaró el zaguero tapatío a TUDN.

Debido a la mala relación entre la afición y César Huerta, el propio jugador presionó para salir del club, recalando en los Pumas como parte de la negociación por Alan Mozo. Sin embargo, el Chino se ha identificado tanto con los universitarios que ya se proclama: “Re-Hecho en CU”.

Chiquete negó crisis

“Sabemos en qué institución estamos y sabemos que se nos tiene que exigir como tal y creo que estando acá, me doy cuenta que ni ganando somos los mejores, ni perdiendo somos los peores. Debe de haber esa exigencia y eso me gusta. No veo que Chivas esté en crisis”.

¿Cuándo será el partido entre Chivas y Pumas?

Según el calendario de competencia, el Guadalajara recibirá a los universitarios en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 24 de febrero en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.