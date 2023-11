Chivas vs. Pumas: La mejor alineación que podría poner Veljko Paunovic en la Liguilla

Cada vez falta menos para que las Chivas de Guadalajara vean acción en sus compromisos correspondientes a la Liguilla, frente a los Pumas de la UNAM. A la espera de lo que suceda con el Play-In, el Rebaño aguarda también la confirmación respecto a los días y horarios en los que se medirá ante los Felinos por los cuartos de final del Apertura 2023. La expectativa crece y el objetivo es volver a llegar hasta las instancias finales.

A comparación del semestre pasado, ha sido un semestre diferente para el elenco rojiblanco. Aunque las cosas comenzaron muy bien, con resultados y rendimientos, Chivas se cayó en la Leagues Cup y a partir de esa eliminación comenzó a tener altibajos constantes. La irregularidad se hizo sentir y hasta puso en peligro la continuidad de Veljko Paunovic, quien al final logró salir adelante y ahora espera hacer un buen papel en la Liguilla.

Aunque también se dieron hechos como el de la indisciplina de tres jugadores y rumores que daban a Paunovic como nuevo entrenador del Almería, lo cierto es que dentro del campo hubo factores que no ayudaron a que Chivas compitiera de la mejor manera. La imagen del equipo no fue la misma en comparación con la del semestre pasado: hubo más problemas defensivos, más dudas en el once inicial y también menos respuestas a la hora de buscar el arco rival.

La mejor alineación que podría poner Paunovic ante Pumas UNAM

Chivas deberá enfrentarse además a un rival con el que cayó en la última jornada de la fase regular. Dicho encuentro fue parejo, pero los Felinos abrieron rápido el marcador y lograron resistir sin pasar demasiados sobresaltos. Una diferencia, de todas formas, radica en que el Rebaño esta vez sí podrá contar con dos elementos importantes como Roberto Alvarado y Gilberto Sepúlveda.

La mejor alineación que podría poner Chivas ante Pumas. (Imago7)

De esta manera, Paunovic podría recurrir a un once prácticamente estelar, donde también contaría con el regreso a la titularidad de Jesús Orozco, quien ya se recuperó de su lesión. Miguel Jiménez; Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Raúl Martínez (o Antonio Briseño), Jesús Orozco; Fernando Beltrán, Rubén González, Érick Gutiérrez; Roberto Alvarado, Ricardo Marín y Yael Padilla, podría ser la mejor alineación que el serbio tenga a su disposición en estos momentos.

Los que también podrían meterse en el once titular

Así como en la portería Raúl Rangel estará muy pronto disponible, en otros puestos Paunovic también tiene jugadores que bien podrían hacer fuerza para ganarse un lugar. Antonio Briseño fue muy importante en la Liguilla pasada; Cristian Calderón podría ser opción en el lateral si el serbio prefiere utilizar a Chiquete como zaguero.

El Pocho Víctor Guzmán es uno de los referentes pero no ha estado en su mejor forma física; Ronaldo Cisneros, Isaac Brizuela y hasta el propio Alexis Vega, también podrían hacer dudar al entrenador de cara a los compromisos frente a los Pumas, por los cuartos de final del Apertura 2023.