Chivas vs. Querétaro: Jesús Orozco Chiquete, el nuevo dolor de cabeza de Paunovic

Chivas de Guadalajara recibió un duro golpe de realidad en su más reciente presentación contra Tigres UANL. El Rebaño Sagrado venía de dos victorias consecutivas pero la historia fue distinta ante los Felinos: la pegada regia fue determinante para el 4-0 definitivo en el Estadio Jalisco.

La derrota dejó a los de Veljko Paunovic en una situación complicada en el Torneo Apertura 2023. Y es que ahora el equipo rojiblanco está fuera de los puestos de clasificación directa a los Cuartos de Final, por lo que casi no tiene margen de error en las próximas citas de la fase regular.

El reto inmediato de Chivas de Guadalajara es el duelo contra Querétaro, en el Estadio Corregidora, correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX. Para el Rebaño Sagrado es obligatorio conseguir los tres puntos y mantenerse en la pelea por terminar entre los mejores seis clasificados.

Sin embargo, Paunovic no tiene una tarea sencilla ante los Albiazules. Y es que las lesiones y el poco tiempo de descanso ponen al equipo contra las cuerdas, pues el serbio debe buscar alternativas en el once inicial. Uno de los que no estará ante Querétaro es Jesús Orozco Chiquete.

Chiquete no se ha recuperado

Chiquete no estará en el partido contra Querétaro

El defensor de Chivas de Guadalajara se retiró lesionado a los 15 minutos del partido contra Puebla, rival al que los de Paunovic vencieron por 2-0. Chiquete quedó tendido sobre el terreno de juego y tuvo que pedir el cambio, dejando el puesto para Alejandro Mayorga.

Los problemas físicos del lateral izquierdo vienen de atrás, concretamente desde el empate frente a Toluca por 1-1. Y aunque Paunovic esperaba contar con él en el tramo final de la fase regular de la Liga MX, lo cierto es que quedó fuera de la convocatoria para medirse ante Querétaro.

El periodista Rodrigo Camacho dio a conocer que Chiquete no está en óptimas condiciones para sumar minutos en el Estadio Corregidora, por lo que Chivas de Guadalajara tendrá que esperar un poco más para tenerlo disponible debido a la lesión en el muslo derecho.

A todo esto se suma la lesión de Mayorga, quien ya no será el reemplazo de Chiquete en la defensa del Rebaño Sagrado. Así queda el camino totalmente libre para que Cristian Calderón siga sumando minutos, luego de ser perdonado por los actos de indisciplina que lo separaron del plantel.

Encuesta ¿Cuál será el resultado del partido de Chivas ante Querétaro? ¿Cuál será el resultado del partido de Chivas ante Querétaro? Victoria de Chivas Empate Gana Querétaro YA VOTARON 2 PERSONAS

¿Cuál será la alineación de Chivas?

Chivas busca el boleto a la Liguilla.

A pesar del poco tiempo de descanso que tiene el equipo, parece que Paunovic no realizará demasiados cambios con respecto al once inicial que presentó ante Tigres. Es por eso que la alineación del Rebaño Sagrado para el partido de este martes frente a Querétaro sería la siguiente: Miguel Jiménez; Jesús Sánchez, Gilberto Sepúlveda, Raúl Martínez, Cristian Calderón; Fernando González, Fernando Beltrán, Erick Gutiérrez; Isaác Brizuela, Roberto Alvarado y Ricardo Marín.