El ex atacante rojiblanco no se calló nada y le respondió a sus críticos luego de las acusaciones por sobrepeso e indisciplinas.

Chofis López, ex Chivas, rompe el silencio y le responde a sus detractores: "Me quieren ver mal"

EX CHIVAS

El exfutbolista de Chivas, Javier Eduardo López, volvió recientemente a los campos de juego, tras una larga inactividad. La Chofis se dio incluso el lujo de convertir en su vuelta con los Tuzos de Pachuca y ahora por fin rompió el silencio luego de tres meses sin jugar por presuntas indisciplinas.

En una entrevista con ESPN Digital, Chofis López respondió a los acusaciones sobre indisciplinas y sobrepreso: “He escuchado malos comentarios y eso, y les dije a los de prensa que sacáramos alguna entrevista, pero en su momento les dije que mejor no, que esperáramos”, señaló. Ahora, sin embargo, se sintió listo para compartir su versión.

“Me quieren ver mal”: La contundente respuesta de la Chofis López para sus detractores

A lo largo de la plática, la Chofis también se mostró fuerte asegurando que las críticas no le afectan tanto como antes: “Todo lo malo siempre sale más rápido, ustedes lo saben. Hoy en día, tampoco me importa que hablen. Hoy en día te digo que yo físicamente estoy muy bien. Estoy rápido, estoy fuerte. Estoy cansado, eso sí, pero estoy bien en todos los aspectos”.

El exjugador del Rebaño Sagrado afirmó estar enfocado en su bienestar sin prestar atención al ruido mediático: “No me importa, ahora sí que me digan lo que quieran. Al final de cuentas yo estoy acá… Es una cosa que, me quieren ver mal y lo importante es que yo soy muy positivo. Así como te tiran, luego te mandan mensajes y que ‘eres el mejor’. Entonces, es gente muy negativa que nomás está viendo a quién le dice cosas negativas”, enfatizó.

El atacante de los Tuzos también se refirió a los rumores de que no jugaba por tener sobrepeso: “Decían que yo estaba 10 kilos arriba. ¡Imagínate!, con 10 kilos arriba ni siquiera podría entrenar, ni correr, nada. Hoy en día peso 70 kilos, estoy en mi peso en este momento. Estoy mejor que como estaba, que como llegué, que como estaba en Estados Unidos”, enfatizó respecto a su actual condición física.

La Chofis dio detalles de su ardua preparación física

Por otro lado, respecto a las supuestas indisciplinas, la Chofis insistió en que siempre estuvo comprometido con Pachuca: “Platiqué un poquito con el ‘presi’ (Armando Martínez), me felicitó por el trabajo que vengo haciendo de tiempo atrás con los chavos de la Sub-23, siempre entrené a la par de ellos… Como siempre se los digo a todos, yo estoy feliz, estoy encantado de estar acá y por eso es que yo me la rompí entrenando”.

La Chofis también insistió en que ha hecho un gran trabajo para ponerse a tono desde lo físico, detallando su rutina: “De lunes a viernes, imagínate, hoy no sé, creo que hice un poquito de menos recorrido, pero de lunes a miércoles imagínate que hice 35 kilómetros. Eso lo haces en una pretemporada y una pretemporada muy fuerte”, explicó.