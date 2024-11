EX CHIVAS

La carrera de Javier Eduardo López, canterano rojiblanco, ha estado plagada de altibajos casi desde sus comienzos. Dueño de un talento particular, pero también de ciertas inconsistencias, la Chofis apunta a recuperar protagonismo en los terrenos de la Liga MX, donde este sábado tuvo un buen regreso con Pachuca.

Por la Jornada 15 del Apertura 2024, dos equipos muy necesitados se enfrentaron en el Estadio Hidalgo. Pachuca finalmente se aprovechó del mal momento de Necaxa, que acaba de quedarse sin entrenador: fue goleada 6-2 para los Tuzos, que contaron con la vuelta de la Chofis López.

El gol de la Chofis López

Después de tres meses ausente por decisión deportiva del entrenador Guillermo Almada, Chofis López ingresó en la segunda mitad, cuando su equipo ya tenía una cómoda ventaja. A poco del final, el zurdo atacante tomó un balón en el área y no dudó en sacar un fuerte remate que besó la red y estiró la ventaja de su equipo.

De esta manera, Chofis López marcó su primer gol en el Apertura 2024, en lo que fue también su primera presentación en el certamen. El exrojiblanco buscará recuperar protagonismo con los Tuzos en estas últimas jornadas, recordando que supo ser una pieza importante en la consagración de algunas temporadas atrás.

¿Por qué no jugaba la Chofis López?

Chofis López no había sido tenido en cuenta por Guillermo Almada en el comienzo del semestre, pero tuvo su chance como titular en el segundo compromiso de la Leagues Cup, frente a Tigres. No obstante, a partir de allí no volvió a jugar y fue separado por presuntas indisciplinas.

Distintas versiones trascendieron en julio de este año, pues por un lado se acusaba de sobrepeso a Chofis López, quien habría desobedecido la estricta dieta que imponía la institución. Sin embargo, también se habló de una fiesta con mujeres de la que los Tuzos se habrían enterado poco después. En ese momento Guillermo Almada insinuó que no volvería a jugar, pero finalmente, al tener contrato vigente y jugar varios partidos con el Sub-23, el atacante volvió a ser considerado para el primer equipo y ahora regresó con gol.