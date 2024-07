El Gualalajara enfrenta mañana a Mazatlán por la jornada cuatro del Apertura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, al igual que Luis Fernando Tena, Amaury Vergara quedó expuesto con las decisiones que tomó Fernando Gago en Chivas este inicio del Apertura 2024 con los refuerzos que llegaron.

El Rebaño Sagrado viene de lograr su primera victoria en el torneo luego de que haya superado por 2-0 a Querétaro. El equipo rojiblanco venía de caer ante Tijuana por 4-2, por lo que la afición habían comenzado a pedir resultados ya que se había igualado sin goles ante Toluca.

Por otro lado, tras el inicio que tuvo Chivas, Fernando Gago comenzó a exponer a Amaury Vergara en este inicio del Apertura 2024. Esto se debe a que el argentino no usa a Omar Govea, Daniel Aguirre, Fidel Barajas y Bruce El-mesmari no fueron utilizados por el timonel y queda claro que no termina de convencer como los refuerzos que necesita.

Fanáticos de Chivas exigen a Amaury Vergara más refuerzos. (Foto: Imago7)

Esto ya le sucedió al dueño del Rebaño Sagrado debido a que Luis Fernando Tena en el Clausura 2020 llegó a utilizar con cierta regularidad a Uriel Antuna y a Chicote Calderon. No hay que olvidarse que José Juan Macías, Víctor Guzmán, José Juan Vázquez, José Madueña, Jesús Angulo, Ronaldo Cisneros y Alexis Peña estuvieron gran parte del torneo en la banca.

¿Qué sigue para Chivas en el Apertura 2024?

Luego de lograr su primera victoria contra Querétaro, Chivas vuelve a ver acción en la Liga MX el próximo sábado cuando enfrente a Mazatlán por la jornada cuatro en el Estadio Akron. Luego iniciará el parón del futbol nacional debido a que comenzará la Leagues Cup 2024.