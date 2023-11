En pocas horas Chivas vuelve a ver acción en la Liga MX cuando enfrente a Cruz Azul por la jornada 16 del Apertura 2023. Por otro lado, previo al juego contra la Máquina, Isaac Brizuela mantuvo diálogos con la prensa en el que habló del regreso al primer equipo de Cristian Calderón y Alexis Vega. En la misma charla afirmó lo que nadie cree que vaya pasar con los dos jugadores.

Sin duda el Rebaño Sagrado vivió duros momentos debido a que tuvo que batallar con una increíble crisis institucional que parecía haber desaparecido con Veljko Paunovic como entrenador del Guadalajara. Por un lado, el Rojiblancó llegó a hilvanar seis juegos sin ver la victoria, entre ellos la derrota por 4-0 ante América, y por otro tuvo las indisciplinas de tres jugadores en el hotel de concentración previo al juego contra Toluca.

Por otro lado, en el Clásico Tapatío, Chivas superó a Atlas por 4-1 y luego a Puebla por 2-0. Sin embargo, ante Tigres volvió a caer por goleada y sin dar pelea. A su vez, contra el Auriazul fue el momento en el que Chicote Calderón, uno de los indisciplinados, regresó, mientras que se espera que frente a Cruz Azul vuelva Alexis Vega.

Debido a esto, Isaac Brizuela mantuvo diálogos con Claro Sport en el que habló de la vuelta de dos importantes jugadores del Rebaño Sagrado al primer equipo. En la misma comentó que es importante su regreso porque el equipo vuelve a tener más variantes y afirmó que los ve comprometido.

El Cone Brizuela afirma que ve comprometido a Alexis Vega. (Foto: Imago 7)

“Lo veo muy positivo porque obviamente tenemos más variantes en el plantel, tenemos más opciones para que el cuerpo técnico se encuentre también esa competencia interna que necesitamos y obviamente entre más se sumen, más exigencia para uno mismo como jugador. No digo que alguien se llegue a relajar, pero sabes que el compañero que está enfrente de ti está apretando para aprovechar una oportunidad y me da gusto que se reincorporen, que estén peleando también por un puesto y que estén sumando, que estén comprometidos con el equipo y que vuelvan a tener esa confianza también”, comentó.

Y agregó: “(A Vega) Yo lo veo bastante bien. De regreso, no me toca a mí decirlo. Sé que está entrenando muy bien, al igual que Chicote (Calderón) y Raúl (Martínez). Creo que regresaron con ese compromiso de querer dar un extra, de buscar una nueva oportunidad y a los tres los veo bastante bien”.

Encuesta ¿Crees que Alexis Vega y Chicote Calderón están comprometido? ¿Crees que Alexis Vega y Chicote Calderón están comprometido? Sí No YA VOTARON 2 PERSONAS

Cone Brizuela habló del futuro de Chivas

En la misma charla fue consultado sobre el futuro de Chivas, por lo que Isaac Brizuela no dudó en afirmar que es el mejor. “Tenemos dos partidos todavía, no podemos decir que ya estamos en los que califican directamente, porque pues sabemos que todos los que vienen abajo más bien vienen apretando también y hay que ir partido tras partido. Pero sí que una vez entrando en la Liguilla no considero que haya ventajas”, explicó el Cone.

Y añadió: “Considero que es la misma opción, dos partidos, 90 minutos y veo a Chivas muy fuerte. Estoy seguro que vamos a cerrar de muy buena manera este torneo y pues confiamos en lo que hicimos el torneo pasado, tenemos en mente el igualar ese objetivo y obviamente pues lo que nos faltó, que fue ese último toquecito para levantar el título. Pero vamos paso a paso y veo el equipo bastante bien”.