Chivas está viviendo uno de sus mejores momentos en muchos años gracias al trabajo que han realizado en conjunto la directiva comandada por Fernando Hierro y el cuerpo técnico encabezado por Veljko Paunovic, por lo que un referente del Rebaño reveló detalles sobre su metodología de trabajo que contrasta con varios extimoneles rojiblancos.

Al ser cuestionado en concreto sobre las principales diferencias del estratega serbio con otros técnicos que han desfilado por el Club Deportivo Guadalajara como Matías Almeyda, Víctor Manuel Vucetich, Tomás Boy, entre otros, el atacante tapatío, Isaác Brizuela, no quiso ahondar en detalles sobre cada uno, pero destacó la intensidad con la que exige el estratega europeo, incluso cuando viven momentos positivos como ahora.

“No me gusta hacer comparaciones, creo que cada uno tiene su manera de trabajar, su estilo de juego. Veo en Paunovic un entrenador muy competitivo, con mucha garra, con mucho carácter, que no se relaja, no le permite a sus jugadores relajarse como en esta situación que el equipo lleva una racha de tres partidos ganados y a lo mejor todos pensarían que esta semana sería muy tranquila, de cotorreo y es totalmente lo contrario, es cuando más nos exige, que no permite que en los entrenamientos se eche relajo, muchas veces nos podemos desviar del objetivo y eso se lo reconozco, te exige en los momentos que sabe que el jugador puede llegar a relajarse. Es un entrenador muy preparado, le gusta analizar mucho a los rivales, es muy perfeccionista, esos pequeños detalles que te hacen cambiar el rumbo del partido los sabe ver detenidamente”, declaró el Conejo a Milenio.

Brizuela llegó en 2014 al redil como un refuerzo bomba, en donde ha sido dirigido por varios entrenadores como José Manuel de la Torre, Matías Almeyda, José Saturnino Cardozo, Tomás Boy, Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich, Marcelo Michel Leaño, Ricardo Cadena y ahora por Veljko Paunovic.

¿Cuándo debutará Chivas en la Leagues Cup?

El Guadalajara tendrá un ligero respiro tras arrancar el Apertura 2023 con racha perfecta de tres triunfos en tres partidos, por lo que se consolidaron en la cima de la tabla general; sin embargo, el próximo compromiso del Rebaño será el 27 de julio cuando se enfrenten al Cincinnati FC en el debut en la Leagues Cup.