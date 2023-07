La increíble razón por la que Alan Pulido no ha firmado un precontrato con Chivas para convertirse en refuerzo rojiblanco

El mercado de fichajes continúa más vivo que nunca en la Liga Mx y en todo el mundo; sin embargo, en Chivas continúan haciendo esfuerzos para apuntalar el plantel de cara al Apertura 2023 y la Leagues Cup, sobre todo con un centro delantero en donde Alan Pulido es la opción principal del Rebaño, pero no han podido cerrarlo por esta situación.

El atacante mexicano ya cuenta con un acuerdo de palabra con la directiva rojiblanca encabezada por Fernando Hierro; sin embargo, no ha firmado ningún precontrato que le asegure su incorporación al redil en enero, cuando concluya su vínculo con el Sporting Kansas City.

Es por eso que el comunicador de Claro Sports, José María Garrido, reveló que esta falta de acuerdo entre el Guadalajara y el atacante se debe a que Puligol está analizando las opciones que tiene sobre la mesa para tratar de tener mejores ofertas económicas, por lo que inclusive está escuchando las propuestas del club de la MLS y podría renovar.

“Alan Pulido tiene un acuerdo de palabra con la directiva de Chivas. Lo único que están dejando hacer es que pase el tiempo. ¿Por qué Chivas no lo ha podido cerrar? Sporting Kansas sigue dándole largas al asunto porque quieren renovar a Alan Pulido y están en negociaciones.

“Están seduciendo a Alan y al representante para sacar más dinero. ¿Por qué Alan Pulido no ha dado la respuesta que en Chivas ya se había comprometido a dar? ¿Por qué no se ha firmado el famoso precontrato? ¿Por qué no se ha desvinculado del club de Estado Unidos? Porque sigue negociando, porque puede sacar más dinero”, explicó en su canal de YouTube.