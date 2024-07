Chicharito ha sido blanco de múltiples críticas desde su llegada a Chivas a principios de este 2024, las cuales se han ido incrementando recurrentemente, sobre todo por la coincidencia de que no juega en calidad de visitante; sin embargo, el delantero reveló que su carrera pudo llegar a su fin hace apenas unas semanas en la pretemporada con el conjunto rojiblanco.

Javier Hernández ha sufrido diversas lesiones durante los meses recientes, las cuales le han impedido estar a plenitud física y futbolística con el Guadalajara, además de que se ha perdido de varios compromisos con el conjunto tapatío, por lo que inclusive han circulado versiones en donde se asegura que él decide a cuáles plazas viajar y a cuáles no.

Sin embargo, el histórico delantero de la Selección Mexicana, reveló que durante la pretemporada con el chiverío recibió una fuerte barrida que le ocasionó una lesión en la rodilla izquierda, en donde estuvo a punto de volverse a romper el ligamento cruzado anterior, lesión que si vuelve a sufrir, adelantó que se retiraría de las canchas.

“Tuve un esguince en el ligamento colateral medial de mi rodilla izquierda. Creo que esquivamos una bala muy dura, porque me pude haber roto el ligamento cruzado, ahora de la otra rodilla. Por una barrida, que fue sin intención, pasa, fue un accidente futbolístico.

“Casi me rompo el ligamento de la rodilla izquierda y afortunadamente todo quedó en un esguince de un ligamento colateral medial. Por eso no pude ir a Zacatecas, porque me pasó el penúltimo día de la pretemporada en Cancún.

“Fue un accidente, una barrida que se pudo prevenir, pero a veces con esas barridas no pasa nada, y casi me chinga la rodilla. Afortunadamente, por ese trabajo que vengo haciendo, no solo en el equipo, sino el complemento que hago para que todo mi cuerpo esté de la manera más alineada, de la manera más funcional, ayudó a que mis caderas se movieran de cierta manera para que la rodilla no sufriera tanto.

“Me salvé, porque si me vuelvo a lastimar la rodilla de esa manera, yo me retiro. No creo estar otros ocho meses recuperándome y más a esta edad, me retiraría”, reveló duante una transmisión en Twitch.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Apertura 2024?

El Guadalajara hará su presentación en el próximo semestre el día sábado 6 de julio en la cancha del Estadio Akron, fecha en la que recibirán al Toluca en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.