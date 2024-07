En las Chivas de Guadalajara ya le estaban cantando las ‘golondrinas’ a Isaac Brizuela por su supuesta partida a Puebla para el resto del Torneo Apertura 2024 y quizás su último equipo como profesional, pero de un momento a otro la situación cambió de manera radical para el volante ofensivo que seguramente se quedará en el conjunto rojiblanco.

El Rebaño Sagrado no ha podido fichar a grandes nombres en este mercado de fichajes, pero sí se ha desprendido de varios elementos que no entran en planes tanto de la directiva como del cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago y todo apunta a que Isaac Brizuela tampoco sería contemplado en este inicio de la nueva temporada.

Y es que varios reportes indicaban que el Cone Brizuela ya estaba arreglado con La Franja para ser uno de los refuerzos estelares del equipo que comanda José Manuel de la Torre que debutó con una victoria el viernes anterior sobre Santos Laguna, pero este jueves 11 de julio fue el propio Chepo quien reveló que el jugador de Chivas de 33 años no es un fichaje que estén buscando.

“Me llama la atención que saquen nombre porque nosotros no somos de sacar nombres si no tenemos nada concreto. Cuando me preguntan sobre algunos nombres, están totalmente fuera de lo que nosotros tenemos en mente”, fue parte de lo que explicó el exentrenador de Guadalajara en conferencia de prensa.

Brizuela lleva nueva años con Chivas. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

Con esto queda claro que el futuro de Isaac Brizuela seguirá en la Perla Tapatía donde hace unos meses el propio futbolista indicó que le gustaría terminar su carrera como profesional. Lleva nueve años vistiendo los colores tapatíos y su amor por el club no está en tela de juicio. De los campeones del 2017 solamente quedan en la plantilla el Cone y Jesús Sánchez.

Convocatoria de Chivas para visitar a Xolos

Porteros: Raúl Rangel, Oscar Whalley.

Defensas: Antonio Briseño, Gilberto Chiquete, Gilberto Sepúlveda, Leonardo Sepúlveda, José Castillo, Mateo Chávez, Alan Mozo.

Mediocampistas: Erick Gutíerrez, Rubén González, Fernando Beltrán, Omar Govea, Víctor Guzmán.

Atacantes: Ricardo Marín, Javier Hernández, Armando González, Cade Cowell, Fidel Barajas, Carlos Cisneros, Roberto Alvarado.