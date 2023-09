El rendimiento de Chivas en el Apertura 2023 ha ido claramente a la baja, no solamente por lo mostrado el fin de semana anterior contra América, sino desde hace varias semanas, por lo que comenzaron las teorías de ruptura en el vestidor rojiblanco con Veljko Paunovic, situación que se habría confirmado en las últimas horas.

La repentina desaparición de Víctor Guzmán en las convocatorias y en los partidos habían despertado una serie de teorías de conspiración, en donde la realidad no distaría mucho de eso y se trataría de una fuerte diferencia entre el jugador y el timonel lo que originó dicha situación.

“Es una realidad que las cosas no están bien dentro del vestidor. Tuve información en las últimas horas de que no hay una buena relación con Víctor Guzmán por parte del cuerpo técnico, es algo que nos falta rascar un poco más en cuanto a información. Hay una división en el vestidor, una ruptura entre varios de los referentes. Ha habido cuestiones que no han agradado a los jugadores en situaciones entre ellos mismos, de índole futbolística y personal”, según reveló José María Garrido en su canal de YouTube.

El Pocho no ha tenido el mejor rendimiento; sin embargo, tras la Leagues Cup fue perdiendo protagonismo, al punto de quedar fuera del duelo contra Rayados y de la gira por Estados Unidos, además de no ver acción en el Clásico Nacional contra el América pese a la urgencia de experiencia y calidad en el plantel rojiblanco.

¿Cuál es la postura de la directiva de Chivas ante esta situación?

El Director Deportivo del Guadalajara, Fernando Hierro, atendió a los medios de comunicación tras la escandalosa derrota contra América, en donde al ser cuestionado sobre el Pocho Guzmán se limitó a declarar que su ausencia se debe a la lesión que padeció hace unas semanas.