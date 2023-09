Las expectativas de que el Clásico Nacional del Apertura 2023entre Chivas y América fuera un gran espectáculo ocasionó que la decepción por parte de los aficionados rojiblancos y los especialistas que son antiazulcremas fuera más grande, por lo que José Ramón Fernández dedicó unas amargas líneas a Veljko Paunovic.

El panorama es claro, la mayoría de la gente considera que el estratega serbio fue el principal responsable del fracaso sufrido en el choque contra las Águilas debido a su planteamiento y su alineación que generó controversia por mandar al campo a Jesús Sánchez y Erick Gutiérrez, dejando fuera a jugadores como Alan Mozo o Víctor Guzmán.

Es por eso que uno de los periodistas más importantes del país no ocultó la decepción de que el Clásico fuera completamente americanista, por lo que dedicó unas palabras al entrenador del Guadalajara, dejando en claro que lo responsabilizó a él del escandaloso resultado.

“Paunovic: No existió ningún planteamiento, regalaste el partido. El América te pasó por encima y no te enteraste. No hubo liderazgo ni personalidad en la cancha”, escribió José Ramón Fernández en su cuenta de Twitter.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Pachuca?

El Rebaño debe dejar atrás la humillación del Clásico Nacional y deberá enfocarse en el duelo contra Pachuca, mismo que se disputará el próximo sábado 23 de septiembre en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Akron.