La ‘Reina del gas’ ha sido relacionada nuevamente por la falta de inversión en refuerzos; sin embargo, ella ya no tendría litigios por obtener más recursos.

CONFIRMADO: Se reveló que Angélica Fuentes no tiene demandas contra Chivas ¿Y EL DINERO?

Durante muchos años se ha mencionado que Angélica Fuentes, ex esposa de Jorge Vergara, es la principal responsable por la cual no hay recursos económicos dentro de la institución de Chivas; sin embargo, surgió un reporte que confirmaría que la empresaria no tiene injerencia desde el 2017.

A través del canal de YouTube de Alejandro Ramírez y Ricardo Durán, se presentaron algunos documentos en donde se narran los acuerdos que se efectuaron cuando Vergara y Fuentes estaban casados y los procesos judiciales que se abrieron desde que comenzaron los trámites de divorcio.

En dicha transmisión, el abogado Omar Mercado fue el encargado de explicar los pormenores del juicio que se efectuó desde el 2015 y que concluyó en 2017, en donde se limpió el nombre de Angélica Fuentes sobre las acusaciones de desvío de fondos e inclusive, Jorge Vergara pagó por las acciones que le pertenecían a la empresaria.

“Parte de la conclusión que tenemos, en abril del 2015, Jorge Vergara retira ilegalmente de su cargo como CEO a la señora Angélica Fuentes de las compañías que iniciaron un proceso legal y se abrió una campaña en contra de ella.

“En octubre del 2017, concluye el juicio, derivado de que ambas partes firmaron un acuerdo conciliatorio en donde estuvieron de acuerdo en que el señor Jorge Vergara pagara a Angélica Fuentes por las acciones de Omnilife, Angelissima y Chivas, aceptando que bajo su administración todo fue transparente y honesto”, explicó el abogado.

Según dicha investigación, la exesposa de Jorge Vergara no tiene activo ningún tipo de litigio contra las empresas Omnilife o Chivas, debido a que se llegó a un acuerdo de cierre de juicio, por lo que se alega que la falta de recursos dentro del Rebaño se debería a decisiones del Consejo integrado por Amaury y sus hermanas.

