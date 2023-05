Muy poco se ha hablado de la sustancia prohibida que llevó a Víctor Guzmán a dar positivo en un examen antodipng cuando jugaba en Pachuca en el 2019, pero el propio futbolista, ahora de las Chivas de Guadalajara, reconoció en su momento que había fallado por no ser profesional las 24 horas del día y siempre se mantuvo colaborativo con las autoridades pertinentes para cumplir su sanción y a la vez que se le redujera por su buena disposición.

Cuando el Pocho llegó al Rebaño Sagrado en el 2019 como parte de la negación con Pachuca por sus servicios parecía que el sueño de los aficionados y directiva se cristalizaría con buenos resultados, pero unas semanas después de su arribo a la institución por segunda ocasión, ya que era un canterano que se fue a Hidalgo a probar fortuna, la situación cambió de manera radical.

En la Fecha 4 del Torneo Apertura 2019 cuando los Tuzos enfrentaron a Querétaro, Guzmán fue llamado para realizarse el examen antidoping el 10 de agosto y el resultado de la prueba se e entregó cinco meses después, cuando el futbolista ya se encontraba en Verde Valle con las Chivas.

¿Qué sustancia consumió Víctor Guzmán?

De acuerdo a reportes de la revista Proceso, el Pocho aceptó que se abriera la Prueba B para confirmar lo que se temía: “Como parte del protocolo, Víctor Guzmán solicitó que se abriera la muestra B que confirmó la presencia de metanfetamina en su organismo, un estimulante no específico que se encuentra en la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos en Competencia por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA)”.

“De acuerdo con el Código Mundial Antidopaje (CMA), Guzmán ameritaba una sanción de cuatro años. No obstante el castigo se redujo significativamente porque el jugador se acogió a dos supuestos: 1) la confesión inmediata -aceptó haber usado la sustancia prohibida- y 2) proporcionó ayuda sustancial para el descubrimiento o la demostración de infracciones de las reglas antidopaje como lo indica el artículo 10.6.1 del CMA”, fue parte de lo que publicó el citado medio.

Meses después en una entrevista con Fox Sports, el volante y capitán de Guadalajara admitió su error y explicó que rodearse de personas que lo traicionaron fue la causa de sus malas decisiones: “Mi investigación seguirá abierta. Una de las cosas que siento es que quizá no fui profesional las 24 horas del día. Desde un principio hablé con la verdad, siempre puse de mi parte dando pruebas de lo sucedido. (Estoy) arrepentido porque uno no cree que pueda haber gente que te pueda ocasionar problemas, daños y (estoy) arrepentido de dar la confianza que quizá no se merece”, comentó el Pocho en el 2020.