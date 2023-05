No puede quedar de lado que el guardameta de las Chivas de Guadalajara Miguel Jiménez ha sido parte importante de muchos triunfos en lo que va del Torneo Clausura 2023 donde terminaron como tercer lugar general con 34 unidades, no obstante, al menos tres puntods más tendrían los rojiblancos si no es por las fallas del arquero, quien mostró actuaciones irregulares.

En el Rebaño Sagrado no hay mucho margen de maniobra para mantenerse en los primeros sitios como la historia del club más importante del futbol mexicano lo obliga, pero también es un hecho que las indescifrables apariciones del Wacho le juegan en contra al equipo dirigido por Veljko Paunović, quien le ha manifestado su respaldo al portero y canterano rojiblanco.

Pero todo apunta a que la siguiente temporada habrá un nuevo guardián del arco en Chivas, pues mucho se ha especulado sobre la posible contratación Carlos Acevedo de Santos Laguna, así como de Óscar Whalley del Lugo de la Segunda División de España, pero un nuevo nombre ha saltado a la luz justo antes de que empiecen su participación en los Cuartos de Final contra Atlas este jueves.

El nuevo portero que buscará Chivas para el Apertura 2023

Fue en una emisión de Futbol Picante de ESPN que el periodista John Sutcliffe dio a conocer que Guadalajara no está muy convencido de lo que ha enseñado Jiménez, por lo que mucho dependerá de lo que se vea en la Liguilla, pero la realidad es que ya buscan un nuevo arquero que logre tener mayor regularidad en sus actuaciones y dio el nombre del elemento de Cruz Azul, Sebastián Jurado como una de las posibilidades.

“¿Si tu portero no se pone las pilas..? Chivas busca un portero. Yo no dije que sea un buen portero (Miguel Jiménez), Pietra dijo eso. Están buscando a uno, puede ser Acevedo, puede ser Jurado, o a alguien más, pero están buscando un portero”, fue lo que reveló el periodista de ESPN, dejando claro que hay mas opciones para que el director deportivo, Fernando Hierro tome una decisión.