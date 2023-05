El momento de Víctor Guzmán con las Chivas de Guadalajara contratasta con lo que ocurre en la Selección Mexicana, ya que en el Torneo Clausura 2023 se ha convertido en el mejor anotador con siete tantos y le ha valido para ser el capitán del equipo más importante del futbol mexicano, pero Diego Cocca sigue sin tomarlo en cuenta en el nuevo proceso del Tri.

En este sentido, el Pocho es consciente de que ha cometido errores en el pasado como el tema del doping y aunque no está seguro que eso sea la razón de no ser tomado en cuenta por el seleccionador nacional, reveló que puede ser un motivo por el que podría estar vetado, pues no le queda muy claro que atraviese por un gran momento y sigan ignorándolo en el Tricolor.

“Yo siento que sí, porque no hay otra explicación. Si es por eso, reconozco que fue un error. Soy hombre y lo acepto. Estaría bien que me dijeran que no se me está llamando por eso. Escuché que es por gustos de posiciones, pero que sean claros. Al final es su decisión, yo respeto y seguiré haciendo lo mío en el campo. Me gustaría que me dijeran las razones, o se me mata la ilusión o sigo ilusionado”, comentó el Pocho en entrevista con Fox Sports.

Confía Guzmán en que Chivas peleará por el título

En cuanto a la participación de Guadalajara en la Liguilla a partir de este jueves contra Atlas en los Cuartos de Final, el Pocho manifestó su confianza en el plantel para seguir ofreciendo buenos resultados en la parte más importante de la campaña, pues el hecho de haber clasificado en tercer lugar es suficiente para que la afición se ilusione.

“Estamos mejor tan solo por la posición y porque futbolísticamente la calidad de nosotros nos da para estar en los primeros cuatro lugares y mucho más. Tenemos que pelear (por el título). Es algo que se puede decir, pero con nuestras actuaciones hacemos creer a la afición y nosotros mismos”, explicó el capitán del Rebaño.