Chivas de Guadalajara dio inicio a esta semana con los preparativos de su próximo partido en los Cuartos de Final de Ida del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX tras definirse su rival desde la fase de reclasificación: Atlas. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado, que encadenó triunfos en este cierre sobre Necaxa, León, Cruz Azul y Mazatlán, amarró el ansiado boleto directo a la Liguilla del Clausura 2023, por primera vez desde 2017 y tras igualar los registros máximos de la institución en victorias (10) y puntos (34).

Paunovic se quita presión antes de enfrentar al Atlas

El técnico de Guadalajara habló en conferencia de prensa este lunes previo al primer capítulo de los Cuartos de Final ante Atlas, asegurando que ningún equipo es favorito y que todo lo que han hecho hasta el momento no sirve de nada si no siguen con vida en la Liguilla: “Esta etapa de la temporada es distinta, no hay favoritos y existen muchas emociones de por medio. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ya no vale, estamos realizando una preparación específica. Olvidaremos todo lo que hemos hecho hasta ahora”.

Paunovic disputará su primera Liguilla en el Clausura 2023. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

Jesús Godínez, el nuevo delantero de Chivas

El Rebaño buscará a su nuevo atacante de cara a la siguiente campaña con todo y que en este torneo lograron clasificar de manera directa a la Liguilla y se trata del goleador Jesús Godínez, procedente del Herediano de Costa Rica donde tampoco ha tenido la mejor actuación al sumar cuatro goles en la temporada y no harán válida la opción de compra.

Godínez marcó cuatro goles en Costa Rica. (Foto: Alfredo Moya/JAM MEDIA)

Se olvidan de Matías Almeyda

Matías Almeyda fue el último entrenador que hizo campeones a los rojiblancos, pero todo apunta a que la dirigencia se le olvidó, ya que en las celebraciones por el aniversario 117 publicaron una imagen muy elocuente, pero llamó la atención que no apreció el Peldo, mientras sí lo hace Paunovic, por ello está claro que la enemistad con Amaury Vergara sigue vigente porque el argentino no quedó en los mejores términos con todo y que consiguió cinco títulos en dos años y medio.