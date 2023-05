El estratega Veljko Paunović tardó algunos partidos para conformar a su alineación estelar en el Torneo Clausura 2023 realizando muchos cambios con respecto a lo que utilizó en la Pretemporada, donde echó mano de varios eventos juveniles que mostraron un buen rendimiento, pero con el paso de las jornadas fueron quedando en el olvido.

El caso más especial fue el del zaguero Luis Olivas, quien tomó parte en los juegos de preparación y en esta campaña no ha visto un solo minuto de actividad, a pesar de que en los torneos pasados fue titular indiscutible para el técnico Ricardo Cadena, no obstante, quedó relegado y ha tenido que actuar con el Tapatío de la Liga de Expansión para no perder ritmo de juego.

Otro caso especial es el de Sebastián Perez Bouquet, uno de los canteranos con más futuro en Chivas pero el propio Paunović reconoció que el calendario de la División de Plata no le ha favorecido para tomarlo en cuenta porque al ser los encuentros entre semana, no puede considerarlo para el primer equipo por los compromisos del Tapatío.

Zahid Muñoz quedó olvidado por Paunovic

El volante ofensivo fue una de las piezas mas recurrentes para el estratega de Guadalajara en la Copa por México previo al arranque del Clausura 2023, pero en los juegos oficiales quedó prácticamente borrado al grado de que solamente ha sumado 11 minutos de actividad en un solo compromiso que fue contra Puebla, ya que en la mayoría de los duelos no fue concentrado ni para salir a la banca.

Muñoz es un volante ofensivo que juega del centro hacia la izquierda, tiene buen desequilibro y dinámica que hace daño a las zagas rivales. Cuenta con disparo de media y larga distancia. Es oriundo de Tepatitlán, en el estado de Jalisco y tiene 22 años, también ha militado con Zacatepec y Atlético de San Luis, donde estuvo a préstamo sin opción a compra, por lo que se espera que en el futuro tenga mayores oportunidades en la Liga MX.