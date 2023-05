Chivas de Guadalajara descansa esta semana con el ánimo en alza tras sellar el boleto directo a la Liguilla del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, por lo que sostuvo un encuentro amistoso contra Tepatitlán obteniendo una goleada de 7-0 para mantener el ritmo de cara a los Cuartos de Final. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado, que encadenó triunfos sobre Necaxa, León, Cruz Azul y Mazatlán en el cierre del torneo regular, buscará extender ese buen paso entre el 10 y 14 de este mes, cuando dispute su serie de los Cuartos de Final del torneo, con la misión de avanzar a las semifinales del Clausura 2023.

Sebastián Martínez, primer refuerzo de Chivas

El atacante de la cantera rojiblanca estuvo a préstamo con el Tepatitlán de la Liga de Expansión, rival al que enfrentaron la tarde del jueves y al cual se impusieron las Chivas 7-0 de cara a los Cuartos de Final del Clausura 2023. Por lo cual terminó la estancia del Chevy con el equipo de Jalisco y será en las siguientes semanas cuando se dé a conocer su futuro, sobre si tendrá posibilidades en el primer equipo o tendrá que volver al Tapatío.

El joven goleador no ha logrado consolidarse en el primer equipo. (Foto: Alfredo Moya/JAM MEDIA)

Recuerdan pelea de Briseño con JJ Macías

El periodista José María Garrido recordó en su canal de YouTube la pelea que alguna vez sostuvieron Antonio Briseño y José Juan Macías en el 2021, por lo cual algunos confundieron la información dándola como actual, pero es una realidad que hablaba de algo pasado. Por el momento Briseño busca ganarse un lugar para la Liguilla y Macías se encuentra recuperándose de su lesión en la rodilla, por lo que prácticamente no se han encontrado en el vestidor en los meses recientes.

JJ Macías volverá hasta octubre. Foto: Imago7/Sandra Bautista

David Ochoa sufría en Chivas

De acuerdo a información que publicó en un blog para The Player Tribune en el 2021, el guardameta David Ochoa sufrió bullying ante la falta de conexión con los jóvenes jugadores de Chivas durante los ocho meses que estuvo en la institución en fuerzas básicas, ya que no logró hacer amigos porque lo trataban como gringo debido a que vivía en Estados Unidos pero sus padres son mexicanos: “Como había venido de los Estados Unidos, yo siempre era el gringo. Para ellos, era el niño americano malcriado que tenía todo a disposición… Y cada vez que me equivocaba en alguna palabra —porque mi español no era tan bueno como el de ellos— me lo echaban en cara: ¡Pin… gringo!”.

Hoy Ochoa está sin equipo y fue despedido de San Luis por su mal comportamiento.