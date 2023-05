Las Chivas de Guadalajara no por nada son el equipo más importante del futbol mexicano, ya que además de ser seguido por millones de aficionados, también hay jugadores que desean algún día defender la camiseta rojiblanca que tantas alegrías le han dado a los seguidores por generaciones completas, sobretodo cuando los resultados llegan de manera positiva como en este Torneo Clausura 2023.

Y el mejor ejemplo de esto es el guardameta mexicoamericano, David Ochoa, quien desde hace un par de años reveló sus deseos de jugar en el Rebaño Sagrado porque su familia siempre ha sido chiva de corazón, además de que jugó en fuerzas básicas pero el reglamento de FIFA no le permitió trascender en el balompié azteca: “Quiero ser el Ochoa de Chivas y si Dios quiere lo cumpliré”.

“Estuve ocho meses en Guadalajara, no pude jugar en la Liga porque FIFA tenía la regla de que mis papás debían vivir en México, pero sí me tocó estar en torneos en Irlanda y aprendí muchísimo. Me dolió no poder jugar, me desesperé y fue que le hablé a Real Salt Lake y me quedé con ellos gracias a Martín Vázquez que era el entrenador”, confesó en el 2021 Ochoa en entrevista con Mediotiempo.

David Ochoa fue despedido de San Luis por indisciplinado

No obstante, con el paso del tiempo Ochoa tuvo su oportunidad de jugar en México con el Atlético de San Luis, después de su paso por la MLS con el Real Salt Lake y el DC United, pero con los potosinos no le fue como se esperaba y en gran medida por la actitud que mostró el joven portero al tener un mal comportamiento fuera de la cancha, motivando que la directiva prácticamente lo corriera del primer equipo enviándolo a la Sub-20 sin posibilidades de jugar hasta que encuentre nuevo club.

Con lo cual queda claro que su sueño de algún día defender la camiseta de Guadalajara está más lejos que nunca de hacerse realidad: “Por medio del presente se informa que el señor David Ochoa Ramírez causa baja definitiva del club Atlético de San Luis. Como club, nuestro objetivo principal es trascender respetando y anteponiendo los valores institucionales mediante el fomento al respeto, profesionalismo, ética y compromiso de todos nuestros colaboradores. Así como tener un impacto positivo dentro y fuera de la comunidad. Le deseamos el mejor de los éxitos a David en sus futuros proyectos”, publicó San Luis mediante un comunicado.