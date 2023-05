El goleador del Club Guadalajara, José Juan Macías fue sincero al dar su punto de vista sobre lo que ha realizado distinto el estratega Veljko Paunović y el director deportivo Fernando Hierro para que los resultados positivos por fin hayan aparecido con la clasificación directa a la Liguilla del Torneo Clausura 2023, pero sobretodo con un funcionamiento colectivo muy distinto al de años anteriores.

Para el atacante del Rebaño Sagrado está claro que la labor del técnico serbio no es un trabajo individual, sino también en gran parte por la experiencia y liderazgo que representa Fernando Hierro, quien fue jugador del Real Madrid y conoce de sobra cómo se maneja el futbol en cualquier latitud y ahora lo puso en evidencia trabajando en su primera campaña en el futbol mexicano.

Sin embargo, JJ Macías sí aclaró un tema exclusivo de Veljko Paunović a quien considera un entrenador que supo implementar un estilo de trabajo que no se había notado anteriormente porque los estrategas nunca se preocuparon por desarrollar un estilo de juego para el tipo de futbolistas con los que cuenta la institución, lo cual le da todo el crédito para este buen paso que tiene a Chivas en los Cuartos de Final, por primera vez sin tener que pasar por el Repechaje.

“Muchos entrenadores, no todos, algunos que llegaron pensaban que ya teníamos una forma de juego y no implementaban una, pensaban ‘a pues les doy el balón y ustedes hagan todo’. Y no, al futbolista hay que educarlo, darle herramientas, motivarlo, apapacharlo y exigirles resultados después de todo”.

“Yo creo que en poquito tiempo es difícil generar un cambio en tan poquitas personas, pero se enfocó en cosas básicas que no se tenían, un estilo de juego, una identidad, ¿quién eres? Y hacia dónde vas, entonces eso lo impregnó y a través de eso, con el talento que tienen mis compañeros, lo demás sucede. No nada más Pauno, Fernando Hierro atrás con todo ese tema motivacional de una persona como el, aparte de que es un grandísimo líder, pues olvídate, se complementan muy bien”, comentó Macías en el podcast La Número 5.