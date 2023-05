Chivas de Guadalajara descansó esta semana con el ánimo en alza tras sellar el boleto directo a la Liguilla del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, por lo que sostuvo un encuentro amistoso contra Tepatitlán obteniendo una goleada de 7-0 para mantener el ritmo de cara a los Cuartos de Final. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado, que encadenó triunfos sobre Necaxa, León, Cruz Azul y Mazatlán en el cierre del torneo regular, buscará extender ese buen paso entre el 10 y 14 de este mes, cuando dispute su serie de los Cuartos de Final del torneo, con la misión de avanzar a las semifinales del Clausura 2023.

Se queda el Pollo Briseño

El defensor de Chivas se ha ganado la confianza del estratega Veljko Paunović en el Torneo Clausura 2023 por lo cual la dirigencia comandada por Fernando Hierro está cerca de tomar la decisión de darle una extensión de contrato por unos dos años más de acuerdo a información del periodista Jesús Hernández, con lo cual sería el segundo jugador renovado después de Isaac Brizuela, quien también se quedará hasta el 2025.

El Pollo está en Chivas desde el 2019. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

Sebastián Martínez, el primer refuerzo

El joven atacante de 22 años terminó su préstamo con el Tepatitlán de la Liga de Expansión y con ello tendrá que reportar con Guadalajara para conocer su futuro de cara a la siguiente temporada, pues fue cedido para que tomara mayor fogueo, pero con la llegada del serbio Veljko Paunović tendrá que ser observado para conocer si entra en planes del primer equipo o deberá volver al Tapatío donde ha jugado prácticamente toda su cerrera.

Chevy se fue a Tepatitlán antes del presente certamen. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

Los cuatro jugadores que llegarían gratis al Rebaño

La dirigencia de Chivas analiza el futuro inmediato para conocer las opciones de refuerzos de cara al Apertura 2023 y no se pueden descartar algunos futbolistas que terminan contrato abriendo la posibilidad de llegar gratis al equipo rojiblanco: Jesús Gallardo de Monterrey, David Ochoa de San Luis, así como Marco Fabián y Oswaldo Alanís de Mazatlán no entran en planes de sus respectivos clubes y Fernando Hierro no pagaría nada por sus contrataciones.