¿SE QUITA PRESIÓN? Sorprende Paunovic con su postura antes del Chivas vs. Atlas en Liguilla

El técnico del Club Guadalajara, Veljko Paunović se mostró un tanto distinto a lo que ha hecho a lo largo del Torneo Clausura 2023 donde asume la grandeza del equipo más importante del futbol mexicano y en ningún momento ha dudado de lo que puede ofrecer su plantilla, pero en declaraciones a los medios de comunicación el lunes apareció una postura distinta que resultó inesperada.

El estratega del Rebaño Sagrado se presentó frente a las cámaras para dar su punto de vista sobre los Cuartos de Final donde Atlas será el rival en la primera fase de la Liguilla, la cual también marcará su debut en la parte más importante de la competencia y tal vez por ello las palabras del serbio cambiaron un poco, pues afirmó que en esta fase no son favoritos y mucho menos superiores a un rival que hizo 13 puntos menos.

“Esta etapa de la temporada es distinta, no hay favoritos y existen muchas emociones de por medio. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ya no vale, estamos realizando una preparación específica. Olvidaremos todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque no hemos ganado nada. Seguiremos persiguiendo el sueño con el que iniciamos este torneo”, fue parte de lo que comentó Paunovic.

La clave de Paunovic para eliminar al Atlas

El timonel de Guadalajara afirmó que uno de los factores más importantes para pensar en seguir con vida en la Fiesta Grande es no recibir gol en el partido de Ida que se disputará el jueves 11 de mayo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Jalisco, por lo que es imperativo no perder el orden táctico, pero tampoco dejarse llevar por el estado emocional que implica un encuentro de tal magnitud.

“No encajar gol en la Ida es fundamental, debemos ser buenos gestores de nuestras emociones en momentos de ansiedad o de presión. Nada nos va a jugar en contra, ya que aprovechamos el tiempo en recordar fundamentos de juego y poner a cada jugador en óptimas condiciones físicas para competir. El primer partido es muy importante, hay que enfocarlo bien para que todo mundo se mantenga estable emocionalmente”, comentó el serbio.