Las Chivas de Guadalajara tendrán apenas cinco días para recuperar de la mejor manera el pasto de la cancha del Estadio Akron, luego de la pelea de Saúl el Canelo Álvarez el sábado anterior que la dejó de alguna forma lastimada pero que tampoco tuvo mucho margen de maniobra por el juego del equipo Femenil ante Pachuca la noche del lunes que terminó empatado 4-4.

Aunque la intención del staff que trabajó hasta la mañana del domingo para mantener el césped en las mejores condiciones, el hecho de que Chivas Femenil entrara en acción también complicó los trabajos de mantenimiento para que la cancha esté en perfectas condiciones el domingo a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de Mexico para recibir a Atlas en la Vuelta de los Cuartos de Final.

Cabe recordar que el Rebaño Sagrado clasificó de manera directa a la Liguilla y por ello no jugó este fin de semana, aunque tuvieron días intensos de entrenamiento a la espera de conocer a su rival para la Fiesta Grande que finalmente salió del partido entre Cruz Azul y los Rojinegros para confirmar el Clásico Tapatío que tiene conmocionada a la Perla Tapatía.

La buena noticia para Chivas antes de enfrentar al Atlas

Pero diversas imágenes que se filtraron en este inicio de semana le han dado muchas esperanzas a la afición de Guadalajara sobre el buen estado del campo del Gigante de Zapopan, pues en la cuenta de Twitter de Duro de Marcar se publicó una postal donde se aprecia que el césped está en perfectas condiciones, listo para que en los días posteriores se recupere al 100%.

Por lo cual no habrá ningún pretexto para que el Rebaño tenga todo listo en casa tratando de seguir con vida en la Liguilla, ya que desde el 2020 no se instalan en las Semifinales. En aquella ocasión empataron con León en el juego de Ida en el Akron y cayeron por la mínima diferencia en la cancha de los Esmeraldas. Dos años y medio después podrán definir la serie en casa, lo cual no hacían desde el 2017 cuando fueron campeones.