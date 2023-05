Para el Club Guadalajara está claro que quieren seguir siendo protagonistas de la Liga MX y por ello una de las prioridades será apuntalar la ofensiva porque los centros delanteros con los que cuentan no han cumplido con las expectativas, lo que ha motivado que el director deportivo, Fernando Hierro haya tomado una importante decisión.

En el Rebaño Sagrado disfrutan de una de sus mejores campañas en torneos cortos logrando 34 puntos que les dieron la clasificación directa a la Liguilla, sin embargo el entrenador Veljko Paunovic tuvo que modificar su esquema de juego porque tanto Daniel Ríos como Ronaldo Cisneros apenas suman tres goles entre los dos, en una clara muestra de que fallaron en la elección de sus atacantes.

Y es justo por eso que la dirigencia tiene en la mira a Alan Pulido, el goleador que fue parte de la época más exitosa del pasado reciente de Chivas bajo las órdenes de Matías Almeyda y que contribuyó en gran medida para el campeonato del 2017 anotando uno de los goles con los que vencieron a Tigres de la UANL en el Estadio Akron.

De acuerdo al comunicador Kery Ruiz, Hierro no ve con malos ojos el fichaje de Pulido debido a que no ha renovado con el Sporting Kansas City de la MLS: “Pulido está en pláticas de renovación con Sporting KC pero no han llegado a un acuerdo y esto quiere aprovecharlo Chivas. Están dispuestos a pagar a KC para que salga en verano; su contrato vence en diciembre”.

Chivas vs. Atlas: ¿Cuándo se jugarán los Cuartos de Final del Clausura 2023?

Con la conclusión de la etapa del Repechaje quedaron definidos los cruces de los Cuartos de Final, en donde el primer episodio del Clásico Tapatío será en el Estadio Jalisco el próximo jueves a las 19 horas, mientras que la Vuelta en el Estadio Akron será el domingo 14 de mayo en punto de las 19:05 horas.