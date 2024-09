Las Chivas de Guadalajara viven en medio de una dolorosa incertidumbre debido al estado de salud de Javier Chicharito Hernández, quien otra vez presentó problemas musculares que lo dejaron fuera del último partido contra Cruz Azul en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. La situación de CH14 con el Rebaño Sagrado es cada vez más alarmante, pues ha jugado muy pocos minutos desde que se anunció su regreso a la Liga MX tras casi 14 años de triunfar en el extranjero.

Y es que del total de 34 encuentros disputados por el conjunto rojiblanco desde su llegada a la institución que lo debutó como profesional, el delantero de 36 años de edad solo ha estado presente en 17 de ellos, lo que representa la mitad de actividad posible. En este sentido, la dirigencia y el cuerpo médico del equipo rojiblanco se han mostrado atentos a lo que suceda con el ariete, quien suma dos lesiones en menos de dos meses.

¿Qué dijo David Faitelson sobre Chicharito Hernández?

Ante esta situación, el periodista de Televisa David Faitelson, emitió un polémico comentario en los canales de la televisora dueña del América para arremeter contra Javier Hernández y su parco desempeño hasta el momento, en que solo ha marcado un gol, mismo que fue ante Puebla, desde que decidió regresar a México aún lesionado.

“Lo que buscó Chivas para solucionar este problema no le ha funcionado, lo de Chicharito, con todo respeto, ha sido un fiasco, una frustración absoluta, cuando no está lesionado y ocurre ese milagro que aparece en la cancha, su nivel no es suficiente. Nadie engañó a Chivas, muchos advertíamos el riesgo de contratar a un futbolista, legendario, con grave lesión de rodilla”, fueron las palabras del comunicador.

Un refuerzo para el marketing de Chivas

El excomentarista de TV Azteca y de ESPN reconoció que si bien Chícharo ha sido un éxito en marketing, no se ha mostrado así en el terreno de juego, que es donde finalmente debería hablar, al haber llegado como solución a los problemas de gol en el club.

“Chicharito ha vendido más camisetas que goles, ha vendido más expectativas que realidades, Chicharito no ha sido la solución. Ponerse al nivel de América, de los ricos y poderosos de Monterrey, incluso que Cruz Azul y Toluca le cuesta más trabajo. Nadie está solapando al Guadalajara, pero no podemos tapar el sol con un dedo no tiene futbolistas de dónde alimentarse. No hay de otra, seguir intentándolo, seguir jugando bien al futbol, pero lejos del protagonismo que le corresponde”, afirmó.

“Jugar bien al futbol, a veces no alcanza. A Chivas no le alcanza para ganar partidos y no le alcanza, por ende, para el protagonismo que su historia reclama como club. Si la grandeza de Chivas depende de eso, no hay más remedio que admitir que no está para esa grandeza. Ganar títulos se ha convertido en una misión casi imposible para el Guadalajara”, sentenció.