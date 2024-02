Chivas perdió sorpresivamente contra Necaxa luego de haber caído por 1-0 en el Estadio Victoria luego de 15 años. Por otro lado, tras el partido la prensa especializada reaccionó para criticar el pésimo encuentro que llevaron adelante los dirigidos por Fernando Gago ante el modesto conjunto de los hidrocálidos.

Sin duda fue uno de los encuentros más flojos que tuvo el Guadalajara en el Clausura 2024 ya que a penas remató una sola vez de las 14 que intentó. Es decir, solamente Roberto Alvarado pudo rematar a portería en los 90 minutos de juego.

De todas maneras, el Guadalajara está aún a tiro de los equipos que se clasifican directamente a la Liguilla. Sin embargo, la prensa especializada no dudó en lanzar varias críticas contra el equipo de Fernando Gago por haber llevado adelante uno de los peores encuentros de su gestión.

“Jajajajajajajaja… Se los dije: Chivas no le ganaría al Necaxa. Si no hay errores arbitrales a su favor, NO PUEDEN”, comentó Álvaro Morales. Y agregó: “América destrozará a Chivas. Diez goles en tres partidos le meterá”. Por su parte David Faitelson señaló que “Gran triunfo del Necaxa. Chivas mostró hoy su cara más débil en lo que va del torneo”.

Rodrigo Camacho, periodista que cubre diariamente a Chivas, marcó el pésimo partido que jugó el Guadalajara. “Gran partido de los Rayos, que tenían muy claro cómo hacerle daño al Guadalajara y rápidamente encontraron puerta.Después enorme muestra de cómo controlar al rival sin balón. Una sola oportunidad clara tuvo el Rebaño. Bajo nivel individual y sin soluciones desde el banquillo de Chivas”, señaló el periodista de Fox Sports.

En la misma sintonía estuvo el análisis de Fernando Cevallos en su cuenta X. “Tal la parece que el efecto del KO del que hablaba Gago que sufrió su equipo cuando enfrentó a Mazatlán le duró 90 minutos más en Aguascalientes… Chivas muy lejos de la versión que había mostrado días atrás perdió con Necaxa”, señaló.

Fernando Gago defendió el partido de Chivas

Por otro lado, tras la derrota contra Necaxa, Fernando Gago marcó que Chivas juega bien a pesar de no haber ganado los últimos dos partidos. “Estuvimos en una sensación de juego donde no encontramos los momentos para atacar y tener paciencia, más en el primer tiempo, sabíamos lo que podía proponer el rival, no le echo la culpa al partido, no es un factor, creo que hoy el equipo no estuvo con el juego necesario para poder controlar el partido, tuvimos muchas transiciones y eso da la sensación de que no lo dominamos”, comentó.

Y agregó: “A ver, el equipo está funcionando, está jugando bien y no solamente hace goles el delantero, en mi forma de ver el futbol el delantero no solo hace los goles, puede llegar a finalizar, pero cuando un rival tiene una línea de 3, el 9 no tiene tanto espacio para generar situaciones, el espacio lo genera el 9 para buscar otra situación, caso del Alvarado, con Beltrán, la zona con Chávez”.

Así reaccionó la prensa a la derrota de Chivas