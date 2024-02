Chivas tuvo una dura derrota contra Necaxa luego de haber caído por 1-0 en el Estadio Victoria de Aguascalientes por la jornada nueve del Clausura 2024. A pesar de esto, Fernando Gago afirma que el Rebaño Sagrado juega mejor, pero una estadística indica todo lo contrario y exponen un punto muy bajo.

El Guadalajara no ha podido cerrar de la mejor manera los últimos dos partidos y desde el próximo sábado comenzará a vivir encuentros importantes. Pumas arribará al Estadio Akron, luego Cruz Azul en el Ciudad de México, Clásico Nacional en Liga MX y Concachampions, León y Rayados de Monterrey.

Tras el empate ante Mazatlán, se esperaba que Chivas pudiera con Necaxa, pero sorpresivamente cayó por 1-0. A pesar de esto, Fernando Gago defendió en conferencia de prensa el juego del Rebaño Sagrado y afirmó que hay un gran funcionamiento a pesar de que no haya empatado.

“Estuvimos en una sensación de juego donde no encontramos los momentos para atacar y tener paciencia, más en el primer tiempo, sabíamos lo que podía proponer el rival, no le echo la culpa al partido, no es un factor, creo que hoy el equipo no estuvo con el juego necesario para poder controlar el partido, tuvimos muchas transiciones y eso da la sensación de que no lo dominamos”, comentó.

Chivas realizó un tiro a portería de 14 intentos. (Fotos: Imago7)

Y agregó: “A ver, el equipo está funcionando, está jugando bien y no solamente hace goles el delantero, en mi forma de ver el futbol el delantero no solo hace los goles, puede llegar a finalizar, pero cuando un rival tiene una línea de 3, el 9 no tiene tanto espacio para generar situaciones, el espacio lo genera el 9 para buscar otra situación, caso del Alvarado, con Beltrán, la zona con Chávez”.

La preocupante estadística de Chivas ante Necaxa

Sin embargo, el estilo de juego que Fernando Gago quiere de Chivas es presión, posesión y muchas llegadas al área. Esta idea no se termina de plasmar en goles debido a que solamente anotó 16 goles en diez encuentros entre el Clausura 2024 y la Concachampions 2024.

La preocupante estadística de Chivas. (Foto: Sofascore)

A su vez, ante Necaxa quedó el timonel argentino quedó expuesto por la una preocupante estadística. Según lo informado por Sofascore, de 14 intentos tan solo uno fue a portería. En otras palabras, el Guadalajara no generó peligro sobre una defensa que en el Clausura 2024 recibió tan solo 10 goles.