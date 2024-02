Chivas tuvo una amarga noche en Aguascalientes debido a que sorpresivamente perdió ante Necaxa por 1-0. A pesar de la derrota, la afición se ilusiona ante el prematuro regreso de Chicharito Hernández, por lo que Fernando Gago lanzó una lapidaria declaración respecto al atacante.

Más de 3,5 millones de dólares de sueldo por año, abonos agotados, playeras con su nombres vendidas y un Estadio Akron colmado demostraron que la afición volvió a creer en el equipo. Sin embargo, el hijo pródigo no debutó y se espera que lo pueda hacer en algún momento de marzo.

A esto se le suma que afirman que la vuelta de Chicharito Hernández podría darse antes de lo esperado. Es por esto que post derrota ante Necaxa, Fernando Gago fue consultado si el flamante refuerzo podría ver acción en la Liga MX en los próximos partidos cuando en el horizonte aparece América.

“Es momento de hablar del partido, de Javier todavía queda tiempo, ya veremos cuando Javier esté disponible para jugar”, comentó el timonel argentino sobre el debut del hijo pródigo con la playera Rojiblanca. De esta manera, el sudamericano decidió poner paños fríos y no ilusionar a nadie.

Fernando Gago habló de la derrota de Chivas

Chicharito no vuelve a aún.

Por otro lado, hubo un partido y Fernando Gago defendió el juego del Guadalajara tras caer contra Necaxa. “Estuvimos en una sensación de juego donde no encontramos los momentos para atacar y tener paciencia, más en el primer tiempo, sabíamos lo que podía proponer el rival, no le echo la culpa al partido, no es un factor, creo que hoy el equipo no estuvo con el juego necesario para poder controlar el partido, tuvimos muchas transiciones y eso da la sensación de que no lo dominamos”, comentó.

Y agregó: “A ver, el equipo está funcionando, está jugando bien y no solamente hace goles el delantero, en mi forma de ver el futbol el delantero no solo hace los goles, puede llegar a finalizar, pero cuando un rival tiene una línea de 3, el 9 no tiene tanto espacio para generar situaciones, el espacio lo genera el 9 para buscar otra situación, caso del Alvarado, con Beltrán, la zona con Chávez”.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla de posiciones?

Chivas ayer vivió su segunda derrota en el Clausura 2024 a manos de Nacaxa. De esta manera, los dirigidos por Fernando Gago hoy se ubican en la octava posición con 12 puntos, a tres unidades de los puestos de clasificación directa.