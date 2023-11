La Jornada 16 del Apertura 2023 trajo buenas noticias para las Chivas de Guadalajara. En su regreso al Estadio Akron, ante su público, el Rebaño obtuvo una importante y merecida victoria, por 1-0 ante la Máquina Cementera de Cruz Azul. Los tres puntos, gracias al gol de Yael Padilla, le garantizaron al Rebaño un lugar en la Liguilla, sin necesidad de jugar el Play-In.

Una de las novedades en el encuentro ante Cruz Azul, estuvo en el regreso de Uriel Antuna al Estadio Akron, el cual conoce muy bien de su paso por Chivas. El Brujo, figura de la Máquina y habitual convocado a la Selección Mexicana, no dejó un buen recuerdo en la afición rojiblanca. De hecho, cada vez que entró en contacto con el balón, la grada se hizo sentir con constantes abucheos.

Y es que el paso de Uriel Antuna por el Rebaño no fue lo que se esperaba. En 2019, Chivas apostó por él y lo repatrió comprándole el pase luego de su paso por Europa, sin demasiado éxito. El veloz extremo supo ser considerado como una de las grandes joyas mexicanas, a tal punto de que Manchester City apostó por él. Sin embargo, el Brujo fue enviado cedido a la Eredivisie, donde sí sumó experiencia.

El paso de Uriel Antuna por el Manchester City

En 2017, Antuna recaló en el cuadro juvenil del Manchester City, uno de los clubes más poderosos del mundo. Sin embargo, no llegó a debutar en el primer equipo y fue cedido a la Eredivisie. Luego, regresó primero a la MLS y más tarde a la Liga MX tras aceptar la oferta del Rebaño. Pese a que había grandes expectativas en su fichaje, el atacante no estuvo a la altura.

“Cada uno tiene su perspectiva de por qué regresó a México, en mi caso a la MLS y luego México. En mi opinión, sentí que es una madurez que tomas conforme pasa el tiempo, me hubiera gustado no regresar a México sino seguir ese sueño europeo, sí, iba a sufrir, ganar menos, ir a un equipo más chico, hace falta madurez y creo que eso me falló a mí, pero estoy contento, he madurado bien”, dijo Antuna en diálogo con TUDN, sobre lo que fue su etapa en Europa y particularmente, en el Manchester City.

La etapa de Uriel Antuna con la playera de Chivas

Tras su paso por el Groningen y por Los Ángeles Galaxy, Chivas contrató a Uriel Antuna en 2020. Se esperaba que el Brujo pudiera ser uno de los atacantes más importantes de la Liga MX, y en especial, que formara una dupla ofensiva con Alexis Vega, el otro gran fichaje rojiblanco. Sin embargo, su nivel no fue el esperado y sólo jugó 64 partidos con un saldo de seis goles y nueve asistencias.

Antuna decepcionó en su paso por Chivas (Imago7)

Inclsuo, Antuna tuvo problemas fuera del campo, a tal punto de que fue sancionado junto a Alexis Vega por estar en una fiesta sin las medidas de seguridad correspondientes, en plena pandemia de Covid-19. Esto explica parte del mal recuerdo que tiene la afición del Brujo, quien finalmente se marchó a Cruz Azul en un intercambio con Roberto Alvarado, jugador que hoy es uno de los líderes que tiene el Rebaño sobre el campo de juego.