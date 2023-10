A lo largo de este Apertura 2023, siempre hubo algún exjugador de Chivas que dio de qué hablar en algún partido. Uno de ellos fue Dieter Villalpando, quien se fue la por la puerta de atrás en el Rebaño Sagrado. El mediocampista es figura en Atlético de San Luis y para el Clausura 2024 recibiría un importante contrato para vestir el jersey de los Bravos de Juárez.

En los últimos años, el Guadalajara ha tenido un sin fin de jugadores que no terminaron de brillar en el primer equipo. A su vez, tuvo varios de estos elementos que no solo no mostraron un gran nivel, sino que además que se fueron de la peor manera por indisciplina.

Por otro lado, quien se fue de esta manera de Chivas y hoy brilla en Atlético de San Luis es Dieter Villalpando. El exjugador del Rebaño Sagrado parece haber encontrado su renacer futbolístico en el club Potosino tras tener un penoso paso por Puebla, primer club que le abrió las puertas tras su salida del Rebaño, y Necaxa.

Por otra parte, debido a que vive un gran momento en el San Luis, David Medrano informó en Diario Récord que el futbolista tiene acordado llegar a la Frontera tras aceptar una importante oferta. “Un incremento de casi el 120 por ciento y un contrato por tres años convencieron a Dieter Villalpando para aceptar la oferta de Bravos de Juárez, por ese motivo el volante ya informó a San Luis que el próximo torneo lo jugará con los fronterizos”, expresó.

En su columna, Medrano explicó que su llegada se vio facilitada porque se le su vínculo se termina en diciembre próximo. A su vez, su arribo a los Bravos se da gracias a Andrés Fassi, quien decidió llevarlo a su equipo porque lo conoce desde que era un joven jugador.

Los números de Dieter Villalpando en San Luis y Chivas

Sin duda a Dieter Villalpando le ha caído de la mejor manera Atlético de San Luis debido a que jugó 32 partidos, anotó en tres oportunidades y vio acción en 2381 minutos, según lo informado Transfermarkt. Por otro lado, su paso por Chivas fue muy distinto, ya que si analizamos podemos ver que jugó más encuentros, 46, pero anotó dos goles y jugó 80 minutos menos.

¿Por qué se Dieter Villalpando se fue mal de Chivas?

La salida de Dieter Villalpando de Chivas fue muy escandalosa debido a que fue despedido luego de que el futbolista haya recibido una denuncia por presunto abuso sexual por parte de una menor de edad el pasado 25 de octubre de 2020. Junto a él se fueron Alexis Peña, José Juan “Gallito” Vázquez y Eduardo “Chofis” López.

Así marcha Chivas y Atlético de San Luis

Por otro lado, el gran momento de Atlético de San Luis y del mediocampista se ve reflejado en la tabla de posiciones debido a que son terceros con 22 puntos, mientras que Chivas hoy se ubica quinto con 21 unidades y un partido más.