Néstor de la Torre, expresidente de las Chivas de Guadalajara es una voz autorizada para hablar sobre el presente del Tricolor al haber sido director de Selecciones Nacionales, por ello afirmó que la llegada de Jaime Lozano como técnico interino no va a solucionar todas las malas daciones que se han tomado a partir del fracaso en la pasada Copa del Mundo de Qatar y que motivó el fichaje de Diego Cocca.

Después de algunos duelos amistosos y la Semifinales del Final Four de la Liga de Naciones con una escandalosa derrota de 3-0 ante Estados Unidos, el estratega argentino fue despedido por el comisionado Juan Carlos Rodríguez, dándole la oportunidad al Jimmy de asumir las riendas de la Selección Mexicana para la Copa Oro que inicia este fin de semana.

En este sentido, De la Torre, quien fuera jugador y directivo del Rebaño Sagrado logrando el campeonato del 2006 con su hermano, José Manuel como entrenador, afirmó que lo único que se hizo fue perder el tiempo con el fichaje de Cocca, ya que los dueños de los clubes no aprendieron la lección después de haber quedado fuera del Mundial en la primera fase.

“Estamos hablando que son casi seis o siete meses y estamos en el mismo momento, nada más perdimos el tiempo, no ha pasado nada. Volvimos a lo mismo que dijimos que íbamos a hacer cambios y tomar medidas. Contra los resultados no hay nada, los resultados borran muchas cosas. Si los alineamos creo que va a haber resultados y sí creo que en cinco o seis años podamos empezar a encaminarnos. No veo que antes saquemos otras camadas”, apuntó De la Torre.

Néstor afirma que salió del Tri porque no lo apoyaron los dueños de los clubes

El también exjugador de Guadalajara en la década de los 80 y 90, explicó que su salida del Tricolor se dio en medio de la polémica por haber sancionado a los futbolistas que metieron a 16 mujeres al hotel de concentración después de un partido amistoso en Monterrey contra Colombia: “A mí me pasó que les dieron prioridad a los jugadores y no al director de selecciones que trató de poner disciplina. A final de cuentas los dueños decidieron, les dio más miedo que faltaran. Prefirieron apoyar a los jugadores”.