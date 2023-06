Para Víctor Guzmán la llegada de Jaime Lozano a la Selección Mexicana representa una nueva ilusión para sumarse al conjunto nacional, a partir de sus buenas actuaciones con el Club Guadalajara, donde la campaña anterior se convirtió en el capitán y el jugador más productivo a la ofensiva marcando siete goles y sumando tres asistencias.

Con el arribo del Jimmy al Tricolor el Pocho confía que haya más oportunidades para él, ya que ni Gerardo Martino ni Diego Cocca lo tomaron en cuenta en sus respectivas etapas al frente del combinado azteca, situación que lo motivó para no reducir la intensidad con el Rebaño Sagrado que tiene en puerta el torneo de revancha en el Apertura 2023.

En entrevista con TUDN, Guzmán felicitó a Lozano por su oportunidad al frente de Tri, asegurando que su trabajo en los pasados Juegos Olímpicos consiguiendo la medalla de bronce le permitió ganarse su lugar en la Selección mayor, situación que lo hace pensar en que ésta vez sí será observado de cerca para volver a vestir la camiseta verde.

“Es un orgullo para mí representa a mi país, no voy a bajar los brazos, voy a dar lo mejor de mí. Jimmy ese lo ganó y dio credibilidad a un proyecto que él traía. Le dieron la confianza y le dieron tiempo. Con resultado empezó a demostrar que era el entrenador adecuado. El día de hoy bien merecido lo tiene. Me ilusiona el día a día, estar demostrando que en mi posición estoy siempre entre los primeros en la Liga. A mí me toca estar ayudando con goles y asistencias. Es un orgullo para mí representar a mi país”, explicó Guzmán en la charla.

¿Cuándo debutará Chivas en el Apertura 2023?

Con el anuncio oficial del calendario de competencia del segundo semestre del 2023, la Liga Mx confirmó que la presentación del Guadalajara se suscitará el lunes 3 de julio en la cancha del Estadio Nou Camp contra el León en punto de las 20:00 horas tiempo del centro de México y la transmisión correrá a cargo de Fox Sports.