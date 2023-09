Una de las contrataciones más importantes del mercado de fichajes fue el regreso de Erick Gutiérrez al futbol mexicano con Chivas proveniente del PSV, por lo que se gestaron grandes expectativas en el Rebaño; sin embargo, el mediocampista ha estado lejos de su mejor versión futbolística y lo reconoció abiertamente.

El Guti ha sido utilizado como contención con el entrenador Veljko Paunovic, posición que no domina a la perfección el canterano del Pachuca; sin embargo, está tratando de adaptarse a esa idea de juego, aunque sabe que no ha estado a la altura del Club Deportivo Guadalajara.

“No lo he demostrado, no es que no quiera. Siempre trato de dar lo mejor, pero a veces no salen las cosas como uno quiere. Estoy trabajando mucho, la verdad, estoy tratando de entender todo lo que es acá, lo que piden”, admitió en entrevista con Tv Azteca.

Por si fuera poco, Gutiérrez recordó que el chiverío se mantiene entre los mejores clubes de la Liga Mx, pero lanzó que no con el rendimiento que la afición, el cuerpo técnico y la afición están esperando: “Seguimos allá arriba no jugando bien, somos honestos, tenemos que mejorar mucho en el rendimiento, cada uno, exigirnos”, concluyó.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Monterrey?

El compromiso correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2023 entre rojiblancos y regiomontanos está pactado a jugarse el próximo domingo 3 de septiembre en punto de las 17:05 horas, tiempo del centro de México.