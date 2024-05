¡DIVIDIDOS! Reporte asegura que dentro de Chivas no quieren que Fran Pérez asuma el poder de Fernando Hierro

La salida de Fernando Hierro de la Dirección Deportiva de Chivas ha ocasionado que se muevan muchas cosas dentro de la estructura de la institución rojiblanca, en donde algunas personas desean sacar ventaja, por lo que no estarían contentos si el puesto es entregado a Fran Pérez.

El reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que dentro del club existe cierta división debido a que se han suscitado diferencias con el español que encabeza las Fuerzas básicas en el Tapatío, Sub 23 y Sub 18, por lo que un grupo de personas no quiere que le otorguen más pode dentro de la institución.

Por si fuera poco, la imagen de Fran Pérez fuera del Guadalajara tampoco es bien vista en otros clubes, ya que según el ya citado comunicador, tendría una relación no muy buena con otras instituciones, ya que era el encargado de llevar las negociaciones por refuerzos.

“Puedo decir que ya comenzó la grilla pero sabrosa en Verde Valle para tratar de ocupar esa silla. Fran Pérez era el caballo de batalla de Fernando Hierro, es el que estaba mucho más metido en las negociaciones y en el día a día. Ha tenido muchas fricciones con gente al interior del club, precisamente por ser caballo de batalla y ya hay gente que se opone a que él se quede a cargo del proyecto.

“Platicando con gente del medio futbolístico me decían que la mayoría de las negociaciones que hizo Chivas, las hacía Fran Pérez, no Fernando Hierro. Entonces, la relación con los clubes no es la más adecuada porque dicen que es una persona complicada”, explicó en un reporte para Futbol Picante.

¿Qué sigue para Chivas?

Tras la culminación del Clausura 2024, la plantilla del Guadalajara rompió filas y se espera que regresen el próximo 5 de junio para presentar exámenes médicos y físicos para posteriormente comenzar con la pretemporada rumbo al Apertura 2024.