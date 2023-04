En Chivas continúan en el proceso de construcción de un proyecto sólido que le permita a los rojiblancos aspirar a ser campeón próximamente; sin embargo, el entrenador del Rebaño, Veljko Paunovic, reconoció estar inconforme por no poder ganar los Clásicos contra Atlas y América.

“Pienso que más allá del espectáculo que representan estos partidos, para nosotros los tres puntos eran nuestro objetivo y en un Clásico tiene más importancia. Nuestro principal objetivo es entrar a la Liguilla, que el equipo tenga mejora y competir después de conseguir ese objetivo. Uno quiere ganar siempre, si no gano el Clásico me siento mal, no voy a dormir. Aprendo y seguiré aprendiendo y exigiré que todos aprendan. La próxima vez estemos a la altura y podamos ganar”, aseguró en conferencia de prensa.

El estratega del Guadalajara reconoció que durante el descanso se suscitó una charla fuerte con los jugadores, debido a que considera que se regaló la iniciativa y eso ocasionó que los rojinegros fueran encontrando las herramientas para poderlos atacar y anotar.

“En la primera parte se nos empieza a complicar cuando dejamos de jugar y generar, ese fue el tema en el descanso, muy caliente, era imperdonable. En vez de seguir atacando y controlando el balón, lo entregamos (…) Les entregamos la iniciativa y fue difícil recuperarla.

“En defensa tuvimos un éxito mixto, tenemos que mejorar, no estamos contentos. Al ataque fue positivo, anotar tres goles fuera, fue importante”, concluyó Paunovic.

