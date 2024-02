Chivas volvió a la victoria en el Estadio Akron luego de superar por 3-1 a Pumas por la jornada ocho del Clausura 2024. Por otro lado, Chicharito Hernández volvió a jugar para el Rebaño Sagrado y habló de la acalorada charla que mantuvo con el cuarto árbitro.

Al igual que frente a Mazatlán y Necaxa, el silbante volvió a condicionar el juego en contra del Guadalajara. Esto se debe a que en el minuto 29 del segundo tiempo Eduardo Salvio descontó luego de que le hayan sancionado un polémico penal a Jesús Orozco Chiquete, quien tocó el balón con la mano tras un rebote en el muslo.

Ante esto toda la banca de Chivas estalló y protestó, pero Chicharito Hernández se puso el overol y fue directamente a hablar con el cuarto árbitro. Según lo informado por José María Garrido, periodista de Claro Sport, sorprendió que el refuerzo Rojiblanco lo haya hecho con mucha vehemencia ya que no se acostumbra a ver esto.

En conferencia de prensa, el atacante del Guadalajara fue muy claro y advirtió que lo va a seguir haciendo hasta que alguien le diga que está mal. “Trato de ser una persona agradecida y cualquier puerta que se abra para ayudar lo voy a intentar. Lo pueden ver a Gignac en Tigres, a jugadores importantes de América que lo hacen. Es normal. La comunicación tiene que darse de una buena manera, es complicado porque los árbitros pueden equivocarse porque son humanos. Estoy aquí con predisposición de poder ayudar Si me equivoco pediré perdón, pero lo importante son los tres puntos. Hubo en otras jornadas con situaciones de 50 y 50″, declaró.

Y agregó: “Lo hago que puede ayudar al equipo. No es lo mismo que Mateo (Chávez) esté hablando con los árbitros. Los árbitros lo pueden cambiar. El reglamento establece que con los capitanes tiene que haber más comunicación. Trato de ayudar a mis compañeros, mientras no me diga que me estoy equivocando voy a continuar a poder ayudar a mi equipo”.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla de posiciones?

Luego de la victoria ante Pumas, Chivas escaló a la séptima posición de la tabla general de posiciones con 15 puntos. El Guadalajara se encuentra con tres unidades menos que América que hoy es cuarto en la general.