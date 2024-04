El Clásico Tapatío, un enfrentamiento lleno de historia y pasión, regresará este sábado 27 de abril al Estadio Jalisco. Por la Jornada 17 del Clausura 2024, Atlas y Chivas medirán fuerzas en un encuentro que se espera sea de emociones intensas, pues el Rebaño Sagrado tiene en juego el boleto directo para la Liguilla, por lo que necesita un buen resultado.

Los Zorros buscarán evitar la clasificación rojiblanca, obligando a que Chivas tenga que pasar por el Play-In. Sin embargo, para esto deberán poner fin a una racha negativa que arrastran en el Clásico Tapatío, ya que no vencen al Rebaño en el Estadio Jalisco desde 2018, en un trámite que terminó 1-0 a su favor.

Almeyda puso juveniles en la última derrota de Chivas en el Estadio Jalisco ante Atlas

En aquella oportunidad, el entrenador argentino Matías Almeyda, quien dejó un grato recuerdo en la afición rojiblanca, tomó la decisión de restarle cierta importancia a la rivalidad ante Atlas. En medio de la participación de Chivas en la Concachampions, el estratega decidió alinear un equipo plagado de juveniles.

Un gol de Edyairth Ortega, en el día en que Rafael Márquez se despidió del Atlas, le dio la victoria por la mínima a los Zorros, que lograron salir del fondo de la tabla e intensificaron la crisis de Chivas en el certamen doméstico. Y es que el Rebaño cayó con ese resultado hasta el último lugar, aunque en definitiva, ese semestre terminaría quedándose con el título en la Concachampions.

El exdirectivo de Chivas, Francisco Gabriel de Anda, confirmó previo al encuentro que Chivas saldría con un equipo improvisado: “Seguramente (usaremos cuadro alterno). Así lo hicimos desde hace dos partidos. Cuando tienes claro lo que quieres, el resultado de corto plazo no puede cambiar tu forma de pensar. A nosotros no nos mueve eso (las críticas por los jóvenes), lo tenemos muy claro todos. No solo es para darle descanso al cuadro titular, es porque estos chavos ya están listos. No son improvisados”, dijo a Marca.

La alineación de Chivas en aquel Clásico Tapatío

Así formó Chivas en aquel Clásico Tapatío (Imago7)

El 20 de abril de 2018, Chivas salió al terreno de juego con la siguiente alineación repleta de juveniles: Rodolfo Cota; José Gurrola, Juan Miguel Basulto, Hedgardo Marín, Alejandro Mayorga; Óscar Macías, Fernando Beltrán; Edson Torres, Javier López, Gael Sandoval; Ángel Zaldívar.