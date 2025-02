El martes 11 de febrero del 2025 se dio a conocer que Santos Laguna rescindió el contrato de José Juan Macías, canterano de las Chivas de Guadalajara, debido a sus constantes lesiones que le han impedido tener regularidad desde que llegó en el verano del 2024, por lo cual no se descarta que el futbolista anuncie su retiro.

La noticia cayó como una bomba en el gremio del futbol mexicano, ya que el goleador tiene 25 años, pero suma más de dos sin tener la actividad que se requiere para recuperar su mejor nivel, por lo tanto, existe la posibilidad de que se dé a conocer su retiro de las canchas en los siguientes días.

La primera vez que JJ Macías habló de retiro

De acuerdo a información de Fox Sports, JJ Macías tomará la determinación de decirle adiós al futbol, sin embargo el propio atacante no se ha manifestado al respecto. Esto hace recordar la primera vez que el futbolista oriundo de Guadalajara habló de su posible retiro y fue en octubre pasado, una vez que se recuperaba de una nueva operación en la rodilla.

En octubre pasado Macías fue operado del menisco. FOTO: INSTAGRAM

“En estos tiempos tan efímeros, llenos de ansiedad y poca salud/gestión emocional, me llena de ilusión mi propósito de conectar sobre todo con las nuevas generaciones y compartir un mensaje poderoso, quizá es esa la principal razón del porque no me rindo, los goles y trofeos solo son el medio, pero no el fin!, ojalá Dios me de la oportunidad de poder cumplir este propósito, y si no se puede igual seré feliz y estaré agradecido por todo lo que eh vivido en apenas 25 años de vida!”, fue parte de lo que publicó en un mensaje en su cuenta de Instagram mientras se encontraba en el hospital.

La carrera de JJ Macías

Macías ha sido uno de los canteranos más exitosos de Chivas al haber jugado en todas las categorías infantiles y juveniles, siendo campeón de goleo y con cualidades envidiables para cualquier futbolista mexicano. En el 2017 Matías Almeyda lo debutó y a partir de ese momento su carera fue en aumento.

En el 2019 los rojiblancos lo prestaron a León donde marcó 19 goles, hasta que volvió a los tapatíos para seguir mostrando sus gran calidad como atacante, por lo que en julio del 2021 se fue al Getafe de España con la esperanza de cumplir el sueño en Europa, pero el mal paso del equipo y las pocas oportunidades que le ofrecieron, acabaron sus esperanzas de triunfar y regresó una vez más a Guadalajara en enero del 2022.

A partir de ese año surgieron una serie de lesiones que lo han mantenido fuera de actividad y en medio de operaciones y rehabilitaciones, por lo cual el Rebaño lo vendió a Santos en el 2024 y en este febrero le rescindieron su contrato, lo cual ha detonado las versiones de que en breve el delantero tomará una determinación sobre su futuro.