Chivas se encuentra en plena preparación para enfrentar a Pumas por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2023. Por otro lado, previo al juego del próximo jueves, Luis García, comentarista de TV Azteca, destruyó a Erick Gutierrez tras marcar el nivel que mostró en Chivas.

A lo largo del 2023 el Rebaño Sagrado se vio muy irregular debido a que pasó de ser subcampeón de la Liga MX a estar peleando por un lugar en la Fiesta Grande. No hay que olvidarse que llegó a estar sin victorias durante seis juegos, entre los que se destaca la goleada que recibió contra América.

Por otro lado, el nivel de varios jugadores no ha estado a la altura como sucedió en el Clausura 2023. A esto se le suma que los refuerzos que llegaron no terminaron de dar la talla esperada. Debido a esto, Luis García destruyó a Erick Gutiérrez cuando David Medrano destacó que el actual plantel del Rebaño Sagrado era mejor con la llegada de Ricardo Marín y del mediocampista.

“Erick Guitérrez penosamente no está para jugar. Es más, no va a jugar de titular. Erick Gutiérrez no va a jugar de titular. No puede jugar de titular. Vino aquí a Guadalajara y está penosamente está trece escalones debajo de ese nivel”, comentó el Doctor sobre el nivel ha venido mostrando el Guti.

Luis García destruye a Erick Gutiérrez. (Foto: Imago7)

Y agregó: “Te traje a un superman pero con criptonita. No se puede mover, no puede jugar. No sé si sea mejor, porque no ha hecho un partido en el que digas ‘ay caray, que buen partido ha hecho Ércik Gutiérrez’”. En el mismo análisis destacó lo realizado por Ricardo Martín, pero no cree que sea un gran atacante. “Lo de Marín está bien, pero no es un nueve que me digas ahí va la pelota y resuelveme el asunto”, señaló.

¿Cuándo y dónde ver Chivas vs. Pumas?

Finalmente se definieron día y hora para el cruce entre Chivas vs. Pumas por el Apertura 2023 de la Liga MX. La ida se jugará el próximo jueves en el Estadio Akron a las 21:05 del Centro de México. La vuelta se disputará en el Estadio Olímpico Universitario el domingo tres de diciembre a las 19:00 del Centro de México.

Cabe destacar que tanto la ida como la vuelta se podrá seguir bajo la transmisión de TV Azteca y Telemundo para todo México. Por otro lado, en Estado Unidos se podrá seguir el juego por Telemundo.