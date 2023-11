Fichajes 2024: Chicharito Hernández aclaró en sus redes sociales si llega o no a Chivas

En estos momentos Chivas solo tiene la mente puesta en Pumasdebido a que se enfrentan por los Cuartos de Final del Apertura 2023 de la Liga MX. Por otra parte, previo al juego contra los Universitarios, la afición Rojiblanca recibió nuevas noticias de Javier Hernández, quien aclaró si está o no definida su llegada al Rebaño Sagrado.

Con la definición del campeonato se acerca nuevamente un nuevo libro de pases, por lo que el Guadalajara estará muy pendiente en todo lo que suceda con los futbolistas mexicanos. Debido a esto, se espera que la directiva vaya por varios jugadores para reforzar a un plantel muy corto para ir por un título.

Por otro lado, ayer por la noche, todo el mundo estalló de alegría luego del cruce que tuvieron Javier Hernández y André-Pierre Gignac. En un transmisión por Twitch, el atacante de Tigres afirmó que va a llegar a Chivas. “Ahora que vas a regresar a Chivas vas a jugar contra mí”, expresó el francés, lo que generó un ataque de risas del exjugador del Rebaño Sagrado. “Hijo de la chingada, ya estás mamando este güey con lo de las Chivas (risas). Ya me pusieron ahí. Se acaba el stream”, expresó Chicharito.

Por otra parte, horas después de lo sucedido, el exjugador del Guadalajara habló en sus redes sociales para desmentir que esté por volver a jugar a la escuadra Rojiblanca. “No estoy cerca de llegar a ningún equipo en ninguna parte del mundo aún. Sigo recuperándome de mi rodilla muy favorablemente. Que tengan un buen día. Te amo”, publicó en una de sus historias de Instagram.

Chicharito aclaró si llega o no a Chivas. (Foto: IG / Chicharito)

Cabe destacar que el futbolista le confirmó a Fabricio Romano que estaba analizando varios proyectos. En Twitter el reportero italiano dio a conocer que Chicharito le comentó que está bien de su lesión y que analiza proyectos de la MLS, Europa, México y Arabia Saudita. A esto hay que agregarle que su idea es volver a Inglaterra para estar cerca de sus hijos, según lo informado por Kerry Ruiz.

Héctor Herrera invitó a Chicharito a Houston Dynamo

Por otro lado, la semana pasada Héctor Herrera comentó que invitó a Chicharito Hernández a jugar Houston Dynamo. “Ya le mandé mensajes. Yo me llevo muy bien con el Chicharo. Para mí siempre fue como un ejemplo. Gracias a esa relación que tenemos y a la confianza que él me ha dado, me tomé la libertad de mandarle un mensajito por si quería tomarnos como una opción (para llegar a Houston Dynamo)”, comentó a Noticias 45 Houston.

Y agregó: “Me dijo que le estaba yendo muy bien con su lesión, que pensaba que iba a estar antes de lo esperado y que estaba abierto a escuchar propuestas de cualquier equipo”.