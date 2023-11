En Chivas solamente se piensa en lo que se vivirá la semana que viene cuando enfrente a Pumas en lapor los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2023. Por otro lado, mientras el Guadalajara se prepara parala Fiesta Grande, Héctor Herrera contó que invitó a Chicharito Hernández a Houston Dymano y le respondió. ¿Le dice adiós al Rebaño Sagrado?

A lo largo de estos meses se habló mucho de la posibilidad de que Chicharito decida volver a jugar con la playera Rojiblanca. Sin duda, Amaury Vergara y Fernando Hierro están en el momento justo para realizar una oferta por un jugador que venía teniendo un gran año hasta que se rompió los ligamentos.

Debido a esto, se ha informado mucho de la posibilidad de que Javier Hernández regrese a Chivas y que Rayados de Monterrey era otro de los interesados en tenerlo. Sin embargo, el periodista Kerry Ruiz afirmó queelatacante tiene como gran objetivo volver a jugar a Inglaterra para estar cerca de sus hijos.

Por otra parte, esto podría haber cambiado debido a que Héctor Herrera realizó un pequeño sondeo para que llegue a Houston Dynamo. En diálogos con Noticias 45 Houston, el mediocampista mexicano contó entre risas que le habló para saber si estaría interesado en sumarse a su equipo y sin dudarlo le dio una respuesta.

Chicharito Hernández le respondió la invitación a Héctor Herrera. (Foto: Imago)

“Ya le mandé mensajes. Yo me llevo muy bien con el Chicharo. Para mí siempre fue como un ejemplo. Gracias a esa relación que tenemos y a la confianza que él me ha dado, me tomé la libertad de mandarle un mensajito por si quería tomarnos como una opción (para llegar a Houston Dynamo)”, expresó.

Y agregó: “Me dijo que le estaba yendo muy bien con su lesión, que pensaba que iba a estar antes de lo esperado y que estaba abierto a escuchar propuestas de cualquier equipo”. Sin dudas, el Rebaño Sagrado tiene muchos competidores para quedarse con los servicios de Javier Hernández.

Encuesta ¿Crees que Chivas debe quedarse si o si con el fichaje de Chicharito Hernández? ¿Crees que Chivas debe quedarse si o si con el fichaje de Chicharito Hernández? Sí No YA VOTARON 94 PERSONAS

¿A qué club puede llegar Chicharito Hernández?

El último en informar respecto al futuro de Javier Hernández fue de Fabrizio Romano. En Twitter el reportero italiano dio a conocer que Chicharito le comentó que está bien de su lesión y que analiza proyectos de la MLS, Europa, México y Arabia Saudita.

Así reaccionó Chicharito Hernández a su primer gol en Chivas

En las últimas horas circuló un video en el que Javier Hernández reaccionó y confesó lo que sintió en su debut en Chivas. “¿Cómo se siente hacer un gol? 18 años, todo caguengue, tu primera convocatoria con el primer equipo, tu primera concentración con el primer equipo y resulta que debutas. Y para acabarla de chingar haces gol”, comentó. Y agregó: “Una de las cosas que más me gustaron fue que todos venían a festejar sabiendo que era mi debut. La misma emoción como si fuera el primer gol”.